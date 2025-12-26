Acesse sua conta
Por que você acorda à noite? Uma explicação simples de como encontrar a paz novamente e voltar a dormir

Interrupções no sono fazem parte da fisiologia humana e podem estar ligadas ao corpo, à rotina e ao ambiente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:00

Muita gente pensa que o sono profundo e ininterrupto é normal para todos. Na prática, não é bem assim
Muita gente pensa que o sono profundo e ininterrupto é normal para todos. Na prática, não é bem assim Crédito: Freepik

Dormir a noite inteira sem nenhum despertar parece o cenário ideal, mas não é exatamente a regra para a maioria das pessoas. Acordar uma ou mais vezes durante a madrugada é algo frequente e, em muitos casos, perfeitamente normal.

Esses despertares podem durar poucos segundos ou alguns minutos e costumam passar despercebidos. Entender por que eles acontecem é o primeiro passo para reduzir sua frequência e melhorar a qualidade do descanso.

O papel do relógio biológico no sono

O sono não é um estado fixo. Ele funciona em ciclos regulados pelo ritmo circadiano, um relógio interno que controla hormônios, temperatura corporal e níveis de energia ao longo do dia.

Durante a noite, o corpo passa por diferentes fases de sono. Em algumas transições, especialmente nas horas finais da madrugada, o organismo fica mais sensível a estímulos externos, o que facilita o despertar.

Além disso, o cortisol, hormônio ligado ao estado de alerta, começa a aumentar naturalmente nas primeiras horas da manhã. Isso explica por que muitas pessoas acordam entre 4h e 5h, mesmo sem barulho ou motivo aparente.

Fatores que costumam interromper o sono

Diversos elementos podem contribuir para que esses despertares aconteçam com mais frequência. Um deles é o ambiente do quarto. Luz excessiva, ruídos, temperatura desconfortável ou uma cama inadequada interferem diretamente no descanso.

Os hábitos ao longo do dia também pesam. Cafeína, álcool, refeições pesadas à noite ou cochilos prolongados podem desregular o ritmo do sono e torná-lo mais fragmentado.

Questões emocionais entram na lista. Estresse e ansiedade mantêm o corpo em estado de alerta, elevando hormônios que dificultam um sono contínuo. Alterações hormonais, envelhecimento e certas condições de saúde ou medicamentos também podem provocar interrupções.

O que pode ajudar a dormir melhor

Algumas mudanças simples costumam trazer bons resultados. Evitar café, energéticos e bebidas alcoólicas nas horas que antecedem o sono ajuda a manter os ciclos mais estáveis.

Criar um ambiente adequado faz diferença. Um quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável favorece um descanso mais profundo. Manter horários regulares para dormir e acordar também ajuda a sincronizar o relógio biológico.

Outro ponto importante é desacelerar antes de deitar. Reduzir o uso de telas, evitar atividades estimulantes e adotar hábitos relaxantes prepara o corpo para o sono. Se acordar e não conseguir dormir novamente, levantar e fazer algo calmo pode ajudar a quebrar o ciclo de insônia.

Quando é hora de buscar ajuda

Despertares ocasionais fazem parte da rotina normal do sono. No entanto, se eles se tornam constantes, longos ou passam a afetar o rendimento, o humor e a saúde ao longo do dia, é importante procurar orientação médica.

Distúrbios do sono, ansiedade, dores crônicas e problemas hormonais exigem avaliação profissional. Com ajustes simples e, quando necessário, acompanhamento adequado, é possível recuperar noites mais tranquilas e restauradoras.

