Ele inventou um sinal luminoso para alertar dos perigos na estrada em concurso de inovação

Sistema de luz desenvolvido em La Rochelle promete comunicação imediata entre motoristas e chama atenção em concursos nacionais de inovação

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:00

Invenção emite luz para alertar sobre perigos na estrada Crédito: Freepik

Buzina, farol alto, pisca-alerta ou aplicativos no celular. Na hora de avisar sobre um perigo na estrada, os motoristas recorrem a soluções improvisadas que nem sempre funcionam. Em La Rochelle, na França, um inventor decidiu simplificar essa comunicação com um sistema luminoso direto e fácil de usar.

A invenção usa uma faixa de LED instalada no para-brisa e será apresentada no Concurso Lépine e em um prêmio nacional de segurança rodoviária.

Alertas improvisados mostram limites no trânsito

Ao se deparar com um risco na via, cada motorista reage de um jeito. Alguns buzinam, outros acionam o pisca-alerta ou usam o farol alto na tentativa de chamar atenção. Há ainda quem confie totalmente em aplicativos de navegação para sinalizar acidentes ou obstáculos no caminho.

Esses hábitos, embora comuns, revelam falhas importantes. Muitos sinais são pouco claros, podem ser vistos tarde demais ou acabam confundindo quem vem logo atrás. Em situações de emergência, a falta de padronização aumenta o risco em vez de reduzi-lo.

Foi a partir dessa constatação que o empreendedor Émilien Maffeïs decidiu agir. Observando o trânsito em La Rochelle, ele percebeu a necessidade de um alerta visual mais simples, imediato e universal, capaz de ser entendido por qualquer motorista, sem depender de som, tela ou conexão digital.

Uma faixa de LED para avisar o perigo em segundos

A solução criada por Maffeïs aposta no essencial. Trata-se de uma faixa de LED instalada atrás do para-brisa, acionada por um controle remoto. Sem aplicativos ou telas adicionais, o sistema funciona com um código de cores fácil de interpretar.

A luz vermelha fixa indica um perigo estático, como um carro parado ou um obstáculo na pista. Já a luz vermelha intermitente sinaliza um perigo em movimento, como um ciclista em dificuldade ou um veículo avariado tentando se deslocar.

Segundo o inventor, a ideia foi voltar ao básico da comunicação no trânsito. O objetivo é transmitir a informação certa, no momento exato, diretamente a quem precisa percebê-la. Para ele, a força da inovação está justamente na simplicidade, em contraste com soluções cada vez mais tecnológicas e complexas.

Caminhoneiros adotam a ideia e reforçam a segurança

Entre os primeiros a testar o dispositivo estão empresas de transporte rodoviário da região. Caminhões que circulam diariamente por vias movimentadas passaram a usar a faixa luminosa como reforço nos protocolos de segurança já existentes.

Para os transportadores, o sistema facilita o alerta a motoristas que se aproximam por trás em alta velocidade. A visibilidade imediata da luz ajuda a antecipar reações e reduzir o risco de novos acidentes em áreas já comprometidas.