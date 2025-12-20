Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ele inventou um sinal luminoso para alertar dos perigos na estrada em concurso de inovação

Sistema de luz desenvolvido em La Rochelle promete comunicação imediata entre motoristas e chama atenção em concursos nacionais de inovação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:00

Invenção emite luz para alertar sobre perigos na estrada
Invenção emite luz para alertar sobre perigos na estrada Crédito: Freepik

Buzina, farol alto, pisca-alerta ou aplicativos no celular. Na hora de avisar sobre um perigo na estrada, os motoristas recorrem a soluções improvisadas que nem sempre funcionam. Em La Rochelle, na França, um inventor decidiu simplificar essa comunicação com um sistema luminoso direto e fácil de usar.

A invenção usa uma faixa de LED instalada no para-brisa e será apresentada no Concurso Lépine e em um prêmio nacional de segurança rodoviária.

Semáforos ganharão nova luz

Semáforos ganharão nova luz por Reprodução
Semáforos ganharão nova luz por Reprodução
Semáforos ganharão nova luz por Reprodução
Semáforos ganharão nova luz por Reprodução
1 de 4
Semáforos ganharão nova luz por Reprodução

LEIA MAIS

Essa cidade do Nordeste ficou conhecida como a 'Atenas brasileira' por lembrar a Grécia antiga; conheça

Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Ano novo? Especialista ensina 5 hábitos para mudar de vida em 2026

Usar verde no Natal engravida? Especialista em cores explica a superstição

Quem nasceu nos anos 60 e 70 desenvolveu 9 forças mentais que estão desaparecendo nas gerações atuais

Alertas improvisados mostram limites no trânsito

Ao se deparar com um risco na via, cada motorista reage de um jeito. Alguns buzinam, outros acionam o pisca-alerta ou usam o farol alto na tentativa de chamar atenção. Há ainda quem confie totalmente em aplicativos de navegação para sinalizar acidentes ou obstáculos no caminho.

Esses hábitos, embora comuns, revelam falhas importantes. Muitos sinais são pouco claros, podem ser vistos tarde demais ou acabam confundindo quem vem logo atrás. Em situações de emergência, a falta de padronização aumenta o risco em vez de reduzi-lo.

Foi a partir dessa constatação que o empreendedor Émilien Maffeïs decidiu agir. Observando o trânsito em La Rochelle, ele percebeu a necessidade de um alerta visual mais simples, imediato e universal, capaz de ser entendido por qualquer motorista, sem depender de som, tela ou conexão digital.

Uma faixa de LED para avisar o perigo em segundos

A solução criada por Maffeïs aposta no essencial. Trata-se de uma faixa de LED instalada atrás do para-brisa, acionada por um controle remoto. Sem aplicativos ou telas adicionais, o sistema funciona com um código de cores fácil de interpretar.

A luz vermelha fixa indica um perigo estático, como um carro parado ou um obstáculo na pista. Já a luz vermelha intermitente sinaliza um perigo em movimento, como um ciclista em dificuldade ou um veículo avariado tentando se deslocar.

Segundo o inventor, a ideia foi voltar ao básico da comunicação no trânsito. O objetivo é transmitir a informação certa, no momento exato, diretamente a quem precisa percebê-la. Para ele, a força da inovação está justamente na simplicidade, em contraste com soluções cada vez mais tecnológicas e complexas.

Caminhoneiros adotam a ideia e reforçam a segurança

Entre os primeiros a testar o dispositivo estão empresas de transporte rodoviário da região. Caminhões que circulam diariamente por vias movimentadas passaram a usar a faixa luminosa como reforço nos protocolos de segurança já existentes.

Para os transportadores, o sistema facilita o alerta a motoristas que se aproximam por trás em alta velocidade. A visibilidade imediata da luz ajuda a antecipar reações e reduzir o risco de novos acidentes em áreas já comprometidas.

Com preço estimado em 25 euros e cerca de cem kits em circulação na região de La Rochelle, a invenção começa a ganhar atenção nacional. Na próxima primavera, o dispositivo será apresentado no Concurso Lépine e em um prêmio dedicado à inovação em segurança rodoviária, onde poderá conquistar espaço entre as soluções mais promissoras do setor.

Leia mais

Imagem - Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Só consegue dormir de coberta mesmo no calor? A psicologia tem uma explicação pra você

Imagem - O que explica? Humanidade recebe sinal de 10 segundos vindo de 13 bilhões de anos atrás

O que explica? Humanidade recebe sinal de 10 segundos vindo de 13 bilhões de anos atrás

Imagem - Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

Mais recentes

Imagem - Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)

Plano cruel coloca sonho de Dita em risco em 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (20)
Imagem - 3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro

3 signos vivem um alívio inesperado e muita sorte nos últimos dias de dezembro
Imagem - Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin e onde ficam as unidades

Veja quanto custa comer nos restaurantes de Erick Jacquin e onde ficam as unidades

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
01

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
02

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?
03

Quantas fatias de pizza é preciso comer para 'dar prejuízo' no rodízio?

Imagem - Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show
04

Morto aos 85 anos, Lindomar Castilho matou a esposa durante show