Os 3 exercícios essenciais para ter um abdômen definido após os 45 anos

A importância da consciência corporal durante os exercícios abdominais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:00

A importância da consciência corporal durante os exercícios abdominais
A importância da consciência corporal durante os exercícios abdominais Crédito: (Banco de Imagens)

Com o avanço da idade, a musculatura abdominal tende a perder força e eficiência, o que pode comprometer o equilíbrio e a postura. Fortalecer o core após os 45 anos é uma forma eficiente de preservar a autonomia e reduzir desconfortos físicos.

Segundo o portal Catraca Livre, exercícios simples e bem executados conseguem ativar o abdômen de maneira completa, sem exigir equipamentos ou impacto excessivo.

Veja como são os quatro exercícios indicados

Abdominal reto por Shutterstock
Abdominal isométrico horizontal por Shutterstock
Abdominal isométrico lateral por Shutterstock
Abdominal bicileta por Shutterstock
1 de 4
Abdominal reto por Shutterstock

Prancha isométrica para sustentação do tronco

A prancha isométrica fortalece o abdômen ao exigir que o corpo permaneça estável por determinado período. Essa contração contínua ativa os músculos profundos do core, essenciais para a sustentação do tronco.

Com a prática regular, o exercício melhora a resistência muscular e contribui para uma postura mais firme e alinhada.

Como executar:

  • Apoie os antebraços no chão
  • Mantenha o corpo alinhado
  • Contraia o abdômen
  • Sustente a posição pelo tempo possível

Abdominal bicicleta com rotação controlada

O abdominal bicicleta ativa os músculos oblíquos por meio da rotação alternada do tronco. A execução controlada permite melhor aproveitamento muscular e reduz o risco de desconfortos.

Manter a lombar apoiada no chão é essencial para proteger a coluna durante o exercício.

Como executar:

  • Deite-se de costas
  • Leve o cotovelo ao joelho oposto
  • Alterne os lados
  • Mantenha a lombar no chão

Dead bug e coordenação corporal

O dead bug exige controle e concentração, fortalecendo o abdômen enquanto mantém a coluna estável. Esse exercício contribui para a coordenação e o equilíbrio corporal.

Como executar:

  • Braços e pernas elevados
  • Estenda braço e perna oposta
  • Retorne e alterne

Evolução progressiva

Com o tempo, é possível aumentar a duração e a dificuldade dos exercícios. A progressão gradual garante resultados consistentes e seguros.

