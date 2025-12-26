SAÚDE

Os 3 exercícios essenciais para ter um abdômen definido após os 45 anos

A importância da consciência corporal durante os exercícios abdominais

Agência Correio

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:00

A importância da consciência corporal durante os exercícios abdominais Crédito: (Banco de Imagens)

Com o avanço da idade, a musculatura abdominal tende a perder força e eficiência, o que pode comprometer o equilíbrio e a postura. Fortalecer o core após os 45 anos é uma forma eficiente de preservar a autonomia e reduzir desconfortos físicos.

Segundo o portal Catraca Livre, exercícios simples e bem executados conseguem ativar o abdômen de maneira completa, sem exigir equipamentos ou impacto excessivo.

Veja como são os quatro exercícios indicados 1 de 4

Prancha isométrica para sustentação do tronco

A prancha isométrica fortalece o abdômen ao exigir que o corpo permaneça estável por determinado período. Essa contração contínua ativa os músculos profundos do core, essenciais para a sustentação do tronco.

Com a prática regular, o exercício melhora a resistência muscular e contribui para uma postura mais firme e alinhada.

Como executar:

Apoie os antebraços no chão

Mantenha o corpo alinhado



Contraia o abdômen



Sustente a posição pelo tempo possível



Abdominal bicicleta com rotação controlada

O abdominal bicicleta ativa os músculos oblíquos por meio da rotação alternada do tronco. A execução controlada permite melhor aproveitamento muscular e reduz o risco de desconfortos.

Manter a lombar apoiada no chão é essencial para proteger a coluna durante o exercício.

Como executar:

Deite-se de costas

Leve o cotovelo ao joelho oposto



Alterne os lados



Mantenha a lombar no chão



Dead bug e coordenação corporal

O dead bug exige controle e concentração, fortalecendo o abdômen enquanto mantém a coluna estável. Esse exercício contribui para a coordenação e o equilíbrio corporal.

Como executar:

Braços e pernas elevados

Estenda braço e perna oposta



Retorne e alterne



Evolução progressiva