Os 3 exercícios essenciais para ter um abdômen definido após os 45 anos

Agência Correio
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 13:00
Com o avanço da idade, a musculatura abdominal tende a perder força e eficiência, o que pode comprometer o equilíbrio e a postura. Fortalecer o core após os 45 anos é uma forma eficiente de preservar a autonomia e reduzir desconfortos físicos.
Segundo o portal Catraca Livre, exercícios simples e bem executados conseguem ativar o abdômen de maneira completa, sem exigir equipamentos ou impacto excessivo.
Veja como são os quatro exercícios indicados
A prancha isométrica fortalece o abdômen ao exigir que o corpo permaneça estável por determinado período. Essa contração contínua ativa os músculos profundos do core, essenciais para a sustentação do tronco.
Com a prática regular, o exercício melhora a resistência muscular e contribui para uma postura mais firme e alinhada.
O abdominal bicicleta ativa os músculos oblíquos por meio da rotação alternada do tronco. A execução controlada permite melhor aproveitamento muscular e reduz o risco de desconfortos.
Manter a lombar apoiada no chão é essencial para proteger a coluna durante o exercício.
O dead bug exige controle e concentração, fortalecendo o abdômen enquanto mantém a coluna estável. Esse exercício contribui para a coordenação e o equilíbrio corporal.
Com o tempo, é possível aumentar a duração e a dificuldade dos exercícios. A progressão gradual garante resultados consistentes e seguros.