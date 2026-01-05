Acesse sua conta
Ex-BBB Arthur Picoli gasta mais de R$ 1 milhão para construir 'praia' particular e cachoeira em seu sítio luxuoso

Estrutura com lago artificial foi erguida em área rural de Cachoeira de Itapemirim e lembra projeto existente em mansão de Neymar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 18:21

O ex-BBB Arthur Picoli transformou o sítio que mantém no interior do Espírito Santo em um espaço de lazer de alto padrão. O capixaba construiu uma espécie de praia particular na propriedade localizada em Conduru, distrito de Cachoeira de Itapemirim, com investimento superior a R$ 1 milhão.

O projeto inclui um lago artificial com cerca de 300 metros quadrados, pensado para reproduzir a estética de uma praia. A estrutura lembra o lago existente na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo a empresa responsável pela obra, o custo total da chamada praia particular foi de R$ 1,35 milhão, com valor médio de R$ 4.500 por metro quadrado.

Aos 31 anos, Arthur decidiu investir na terra natal. O terreno foi adquirido no início do ano passado, quando ele deu início à construção do sítio. O espaço recebeu o nome de Bairo Louzada, em homenagem ao avô do ex-BBB, que morreu em 2022.

No último domingo (4), Arthur compartilhou nas redes sociais uma foto aproveitando o local ao lado da namorada, a também ex-BBB Ivy Moraes. O registro chamou atenção dos seguidores e reforçou a dimensão do investimento feito pelo ex-instrutor de crossfit, que tem apostado em projetos pessoais e imobiliários fora dos holofotes da televisão.

Arthur Picoli

