Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) vibram riqueza

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de março de 2026 às 06:00
Se ontem o clima era de diplomacia e pé no freio, hoje o universo resolveu escancarar as portas da prosperidade. Nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, a Lua continua em Libra, mas o que realmente vai mudar o jogo é um aspecto raríssimo que atinge o ápice às 14:13: um Trígono exato entre o Sol (em Peixes) e Júpiter (em Câncer).
Na astrologia, esse é o famoso "bilhete premiado" do céu. Júpiter é o planeta da expansão e da sorte grande, e quando ele se alinha ao Sol, cria uma onda de otimismo e generosidade que raramente vemos. É aquele dia em que a mão parece ser guiada, o pedido é ouvido e o improvável acontece. Se você tem um projeto engavetado ou um palpite guardado, a hora de agir é agora.
