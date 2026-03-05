Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) vibram riqueza

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se ontem o clima era de diplomacia e pé no freio, hoje o universo resolveu escancarar as portas da prosperidade. Nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, a Lua continua em Libra, mas o que realmente vai mudar o jogo é um aspecto raríssimo que atinge o ápice às 14:13: um Trígono exato entre o Sol (em Peixes) e Júpiter (em Câncer).

Na astrologia, esse é o famoso "bilhete premiado" do céu. Júpiter é o planeta da expansão e da sorte grande, e quando ele se alinha ao Sol, cria uma onda de otimismo e generosidade que raramente vemos. É aquele dia em que a mão parece ser guiada, o pedido é ouvido e o improvável acontece. Se você tem um projeto engavetado ou um palpite guardado, a hora de agir é agora.

Leia mais

Imagem - Gabriela Morais, ex-Pugliesi, revela abuso sexual e faz alerta: 'Achei que estava longe'

Gabriela Morais, ex-Pugliesi, revela abuso sexual e faz alerta: 'Achei que estava longe'

Imagem - Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes

Jeniffer Nascimento revela como convenceu Djavan a voltar às novelas após 50 anos; veja detalhes

Imagem - Ex-namorada de Juquinha chega para abalar o casal 'Loquinha' em nova novela; saiba mais

Ex-namorada de Juquinha chega para abalar o casal 'Loquinha' em nova novela; saiba mais

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    • As parcerias estão sob proteção divina. No trabalho, alguém influente pode finalmente notar seu esforço. No amor, é hora de materializar aquele sonho que vocês construíram no papel.
  • Números da sorte: 9, 27, 45

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Sua rotina ganha um sopro de expansão. Sabe aquela oportunidade lucrativa que parecia distante? Ela pode bater à porta hoje. No amor, a segurança vem de conversas profundas sobre o amanhã.
  • Números da sorte: 5, 14, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    Seu magnetismo está fora da curva. No trabalho, a sorte sorri para quem usa a lábia com entusiasmo. No amor, o dia é de celebração pura e muito prazer com quem você gosta.
  • Números da Sorte: 3, 21, 30

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Com Júpiter no seu signo recebendo a luz do Sol, você é o protegido da vez. O clima em casa é de abundância e paz. Sua intuição para negócios e investimentos está simplesmente infalível.
  • Números da sorte: 7, 16, 25

Leia mais

Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos

O dia de hoje (5 de março) abre caminho para avanços concretos, clareza emocional e ajustes financeiros que reposicionam os 12 signos

  • Leão (23/07 a 22/08)
    Suas ideias vão brilhar em qualquer reunião. É um dia excelente para viagens rápidas ou para convencer alguém de um plano ousado. No amor, uma conversa franca vai curar velhas feridas.
  • Números da sorte: 10, 19, 46

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Pode comemorar: a sorte financeira bateu no seu signo. Prepare-se para uma entrada de dinheiro inesperada ou a aprovação daquele orçamento. O amor hoje vem com mimos e muita generosidade.
  • Números da sorte: 8, 26, 44

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A vida muda drasticamente para 4 signos até o fim de fevereiro de 2026 e uma transformação profunda marca o início de um novo ciclo

Ele vai voltar? 3 signos podem ter um ex surgindo antes do fim de fevereiro de 2026

Esses 4 signos entram em um modo imparável e nada mais consegue frear o que começa em 2026

O Universo cravou a data: descubra qual é o dia mais sortudo de fevereiro de 2026 para o seu signo

Depois de tempos difíceis, tudo começa a dar certo para Touro, Leão e mais 2 signos antes de 2026 acabar

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Com a Lua te visitando e o céu conspirando a favor, você é um ímã de bênçãos. No trabalho, é o momento perfeito para pedir o que deseja, o universo está pronto para dizer "sim".
  • Números da sorte: 1, 11, 29

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Há uma força invisível trabalhando por você nos bastidores. Alguém pode te ajudar sem que você perceba. No amor, confie no destino; ele está guiando seu coração para o porto seguro.
  • Números da sorte: 13, 31, 58

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Seu planeta regente, Júpiter, está em festa. A sorte vem através de amigos e contatos sociais. Pense grande, pois as portas para a expansão profissional estão escancaradas hoje.
  • Números da sorte: 2, 20, 47

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Reconhecimento e promoção estão no radar. O trígono Sol-Júpiter ilumina o topo da sua carreira. No amor, a admiração mútua fortalece os planos que vocês fizeram para o futuro.
  • Números da sorte: 4, 22, 50

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    • Sua visão estratégica está abençoada. Dia de sorte para quem lida com justiça, estudos ou negócios internacionais. No amor, uma renovação espiritual profunda aproxima você do parceiro.
  • Números da sorte: 11, 29, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    O Sol no seu signo em sintonia com Júpiter traz uma aura de milagre. Nas finanças, espere por resoluções de dívidas ou lucros de investimentos. No amor, a conexão é de alma, quase mágica.
  • Números da sorte: 12, 30, 60

Leia mais

Imagem - 30 anos sem Mamonas Assassinas: Saiba como vivem hoje as namoradas dos integrantes

30 anos sem Mamonas Assassinas: Saiba como vivem hoje as namoradas dos integrantes

Imagem - Após assumir namoro, Titi Müller dá conselho e revela trauma: 'Não casem no papel'

Após assumir namoro, Titi Müller dá conselho e revela trauma: 'Não casem no papel'

Imagem - Ator da Marvel acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele; entenda

Ator da Marvel acusa ex-mulher de planejar 'ataque de fezes' contra ele; entenda

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'

Jordana e Jonas reagem ao retorno de Breno ao BBB 26: 'A gente tá f*dido'
Imagem - A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo

A impressionante praia da América do Sul com mar de 7 cores que hipnotiza os turistas do mundo todo
Imagem - O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

O dia de hoje (5 de março) abre as portas de uma nova fase de riqueza e estabilidade para 3 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade
01

Hoje (4 de março) marca um novo ciclo de cura: 4 signos veem a saúde e a vitalidade melhorarem de verdade

Imagem - BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'
02

BBB 26: Sonia Abrão pede expulsão de Babu e dispara: 'É crime'

Imagem - Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro
03

Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário recebem um sinal do Universo tão forte hoje (5 de março) que muda tudo por dentro

Imagem - Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF
04

Barradão é escolhido para lançamento oficial de camisa exclusiva da CBF