ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (5) vibram riqueza

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se ontem o clima era de diplomacia e pé no freio, hoje o universo resolveu escancarar as portas da prosperidade. Nesta quinta-feira, 5 de março de 2026, a Lua continua em Libra, mas o que realmente vai mudar o jogo é um aspecto raríssimo que atinge o ápice às 14:13: um Trígono exato entre o Sol (em Peixes) e Júpiter (em Câncer).

Na astrologia, esse é o famoso "bilhete premiado" do céu. Júpiter é o planeta da expansão e da sorte grande, e quando ele se alinha ao Sol, cria uma onda de otimismo e generosidade que raramente vemos. É aquele dia em que a mão parece ser guiada, o pedido é ouvido e o improvável acontece. Se você tem um projeto engavetado ou um palpite guardado, a hora de agir é agora.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)



As parcerias estão sob proteção divina. No trabalho, alguém influente pode finalmente notar seu esforço. No amor, é hora de materializar aquele sonho que vocês construíram no papel. Números da sorte: 9, 27, 45

Touro (20/04 a 20/05)

Sua rotina ganha um sopro de expansão. Sabe aquela oportunidade lucrativa que parecia distante? Ela pode bater à porta hoje. No amor, a segurança vem de conversas profundas sobre o amanhã.

Sua rotina ganha um sopro de expansão. Sabe aquela oportunidade lucrativa que parecia distante? Ela pode bater à porta hoje. No amor, a segurança vem de conversas profundas sobre o amanhã. Números da sorte: 5, 14, 32

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seu magnetismo está fora da curva. No trabalho, a sorte sorri para quem usa a lábia com entusiasmo. No amor, o dia é de celebração pura e muito prazer com quem você gosta.

Seu magnetismo está fora da curva. No trabalho, a sorte sorri para quem usa a lábia com entusiasmo. No amor, o dia é de celebração pura e muito prazer com quem você gosta. Números da Sorte: 3, 21, 30



Câncer (21/06 a 22/07)

Com Júpiter no seu signo recebendo a luz do Sol, você é o protegido da vez. O clima em casa é de abundância e paz. Sua intuição para negócios e investimentos está simplesmente infalível.



Com Júpiter no seu signo recebendo a luz do Sol, você é o protegido da vez. O clima em casa é de abundância e paz. Sua intuição para negócios e investimentos está simplesmente infalível. Números da sorte: 7, 16, 25

Leão (23/07 a 22/08)

Suas ideias vão brilhar em qualquer reunião. É um dia excelente para viagens rápidas ou para convencer alguém de um plano ousado. No amor, uma conversa franca vai curar velhas feridas.

Suas ideias vão brilhar em qualquer reunião. É um dia excelente para viagens rápidas ou para convencer alguém de um plano ousado. No amor, uma conversa franca vai curar velhas feridas. Números da sorte: 10, 19, 46

Virgem (23/08 a 22/09)

Pode comemorar: a sorte financeira bateu no seu signo. Prepare-se para uma entrada de dinheiro inesperada ou a aprovação daquele orçamento. O amor hoje vem com mimos e muita generosidade.



Pode comemorar: a sorte financeira bateu no seu signo. Prepare-se para uma entrada de dinheiro inesperada ou a aprovação daquele orçamento. O amor hoje vem com mimos e muita generosidade. Números da sorte: 8, 26, 44

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Com a Lua te visitando e o céu conspirando a favor, você é um ímã de bênçãos. No trabalho, é o momento perfeito para pedir o que deseja, o universo está pronto para dizer "sim".



Com a Lua te visitando e o céu conspirando a favor, você é um ímã de bênçãos. No trabalho, é o momento perfeito para pedir o que deseja, o universo está pronto para dizer "sim". Números da sorte: 1, 11, 29

Escorpião (23/10 a 21/11)

Há uma força invisível trabalhando por você nos bastidores. Alguém pode te ajudar sem que você perceba. No amor, confie no destino; ele está guiando seu coração para o porto seguro.



Há uma força invisível trabalhando por você nos bastidores. Alguém pode te ajudar sem que você perceba. No amor, confie no destino; ele está guiando seu coração para o porto seguro. Números da sorte: 13, 31, 58



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Seu planeta regente, Júpiter, está em festa. A sorte vem através de amigos e contatos sociais. Pense grande, pois as portas para a expansão profissional estão escancaradas hoje.

Seu planeta regente, Júpiter, está em festa. A sorte vem através de amigos e contatos sociais. Pense grande, pois as portas para a expansão profissional estão escancaradas hoje. Números da sorte: 2, 20, 47

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Reconhecimento e promoção estão no radar. O trígono Sol-Júpiter ilumina o topo da sua carreira. No amor, a admiração mútua fortalece os planos que vocês fizeram para o futuro.



Reconhecimento e promoção estão no radar. O trígono Sol-Júpiter ilumina o topo da sua carreira. No amor, a admiração mútua fortalece os planos que vocês fizeram para o futuro. Números da sorte: 4, 22, 50

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)



Sua visão estratégica está abençoada. Dia de sorte para quem lida com justiça, estudos ou negócios internacionais. No amor, uma renovação espiritual profunda aproxima você do parceiro. Números da sorte: 11, 29, 55