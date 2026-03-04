Acesse sua conta
30 anos sem Mamonas Assassinas: Saiba como vivem hoje as namoradas dos integrantes

Três décadas após a tragédia, algumas delas prestaram homenagens aos músicos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:16

Namoradas dos Mamonas Assassinas
Namoradas dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Brasil parou no dia 2 de março de 1996, e na última segunda-feira (2), completaram-se 30 anos do acidente que levou os músicos Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio. Porém, mesmo após tanto tempo, a memória dos Mamonas Assassinas continua viva, não só pela música, mas pelas histórias de amor que ficaram interrompidas.

Recentemente, um projeto emocionante de exumação e transformação das cinzas em árvores trouxe essas companheiras de volta aos holofotes. Confira como estão as musas inspiradoras do "Utopia" e dos "Mamonas" hoje:

Valéria Zoppello

Talvez a face mais conhecida, Valéria era a noiva de Dinho. Hoje, aos 51 anos, ela trocou as passarelas e o automobilismo pela tranquilidade da fotografia e do cultivo de orquídeas na serra. "O amor é realmente eterno", refletiu ela nas redes sociais, reforçando que ter amado Dinho com tanta intensidade moldou a mulher que ela é hoje.

Mirella Zacanini

Antes da fama, foi Mirella quem esteve ao lado de Dinho por três anos. Ela foi a grande incentivadora da mudança de visual do cantor e a inspiração para o apelido carinhoso em 'Pelados em Santos'. Atualmente, Mirella dedica sua vida à fé cristã e comanda uma escola de artes para crianças.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

Lembra dela? Veja como está a musa do clipe 'Pelados em Santos', do Mamonas Assassinas, 30 anos depois

O destino da Brasília Amarela; saiba o que aconteceu com o carro dos Mamonas Assassinas

Vídeo mostra 'premonição' de integrante dos Mamonas Assassinas horas antes da tragédia; relembre

Além da jaqueta de Dinho, segundo item é encontrado intacto em caixão dos Mamonas Assassinas; veja fotos

Aninha Almeida

Ana Almeida, a eterna Aninha, viveu um romance de quase um ano e meio com o guitarrista Bento Hinoto. Discreta e dedicada à filha, ela emocionou os fãs ao postar uma homenagem recente: "Enquanto o som da sua guitarra continuar ressoando, nada mudou". Para ela, Bento não era apenas um namorado, mas o melhor músico que conheceu.

Cláudia Gaiga e Simone Venturini

Cláudia acompanhou Sérgio Reoli desde a adolescência, na fase em que a banda ainda buscava o reconhecimento. Hoje, longe da mídia e trabalhando como representante comercial, ela mantém o carinho pela história, chegando a visitar o set do filme biográfico da banda. Já Simone, que namorava Júlio Rasec e ficou marcada pelo bilhete carinhoso recebido pouco antes do acidente, optou pelo silêncio, preservando sua intimidade longe de documentários e entrevistas.

