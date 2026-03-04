MEMÓRIA

30 anos sem Mamonas Assassinas: Saiba como vivem hoje as namoradas dos integrantes

Três décadas após a tragédia, algumas delas prestaram homenagens aos músicos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:16

Namoradas dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Brasil parou no dia 2 de março de 1996, e na última segunda-feira (2), completaram-se 30 anos do acidente que levou os músicos Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio. Porém, mesmo após tanto tempo, a memória dos Mamonas Assassinas continua viva, não só pela música, mas pelas histórias de amor que ficaram interrompidas.

Recentemente, um projeto emocionante de exumação e transformação das cinzas em árvores trouxe essas companheiras de volta aos holofotes. Confira como estão as musas inspiradoras do "Utopia" e dos "Mamonas" hoje:

Namoradas dos Mamonas Assassinas 1 de 12

Valéria Zoppello

Talvez a face mais conhecida, Valéria era a noiva de Dinho. Hoje, aos 51 anos, ela trocou as passarelas e o automobilismo pela tranquilidade da fotografia e do cultivo de orquídeas na serra. "O amor é realmente eterno", refletiu ela nas redes sociais, reforçando que ter amado Dinho com tanta intensidade moldou a mulher que ela é hoje.

Mirella Zacanini

Antes da fama, foi Mirella quem esteve ao lado de Dinho por três anos. Ela foi a grande incentivadora da mudança de visual do cantor e a inspiração para o apelido carinhoso em 'Pelados em Santos'. Atualmente, Mirella dedica sua vida à fé cristã e comanda uma escola de artes para crianças.

Aninha Almeida

Ana Almeida, a eterna Aninha, viveu um romance de quase um ano e meio com o guitarrista Bento Hinoto. Discreta e dedicada à filha, ela emocionou os fãs ao postar uma homenagem recente: "Enquanto o som da sua guitarra continuar ressoando, nada mudou". Para ela, Bento não era apenas um namorado, mas o melhor músico que conheceu.

Cláudia Gaiga e Simone Venturini