Ei, formiguinha: não coloque mais esses recheios no seu pão

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:00
Recheio doce no sanduíche é prazer garantido, mas nem sempre combina com uma rotina equilibrada. Algumas coberturas são ricas em açúcar e quase não oferecem nutrientes, o que muda a qualidade do lanche.
O ponto central é que pequenas porções já fazem diferença. Quando você repete o hábito ou exagera na camada, o açúcar sobe rápido e o sanduíche deixa de ser um “lanche” para virar excesso.
Ao colocar as opções lado a lado, uma se destaca como a pior para quem é “formiguinha”. Ela concentra açúcar em proporção maior, mesmo quando a porção parece pequena e controlada.
Geleia, mel, creme de chocolate, xarope de maçã, flocos e granulados aparecem em muitas mesas. Apesar de populares, eles têm um traço parecido: muito açúcar e pouca oferta de nutrientes relevantes.
Isso não significa que você nunca possa comer. A questão é transformar em rotina e ainda por cima usar uma camada generosa, o que aumenta o total de açúcar em poucos minutos, sem perceber.
O granulado de frutas é o campeão de açúcar na comparação por porção. Em 15 gramas, ele tem 59 kcal e 14,7 g de açúcar, o maior valor entre as coberturas citadas.
Na prática, é o tipo de recheio que “entrega” quase tudo em açúcar. Por isso, ele vira a escolha mais fácil de evitar quando a meta é manter o sanduíche doce, mas menos pesado no dia.
Outros recheios também carregam açúcar em níveis altos, mesmo em porções pequenas. Olhar os valores ajuda a reduzir a escolha por impulso e a manter a ideia do lanche mais equilibrado.
A comparação abaixo organiza os dados por porção, o que facilita entender por que alguns recheios precisam ficar para ocasiões pontuais, e não como hábito diário.
Uma mudança que funciona é reduzir a quantidade. Quando você troca “camada grossa” por uma porção menor, o sanduíche segue doce, mas o açúcar não dispara na mesma velocidade.
Outra alternativa é apostar em pasta de amendoim ou de nozes feita com 100% do ingrediente, sem adição de sal ou açúcar. Assim, você mantém sabor e melhora o perfil do lanche.
No fim, o segredo é simples: escolher melhor e usar porções mais conscientes. Assim, o sanduíche continua gostoso, mas não atrapalha o padrão alimentar que você quer sustentar.