SAÚDE

Ei, formiguinha: não coloque mais esses recheios no seu pão

Se você gosta de recheios doces, vale atenção: algumas coberturas entregam açúcar demais em pouca quantidade

Agência Correio

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 15:00

Comparação de porções mostra que o granulado de frutas é o pior da lista e pode atrapalhar uma rotina saudável Crédito: UNSPLASH

Recheio doce no sanduíche é prazer garantido, mas nem sempre combina com uma rotina equilibrada. Algumas coberturas são ricas em açúcar e quase não oferecem nutrientes, o que muda a qualidade do lanche.

O ponto central é que pequenas porções já fazem diferença. Quando você repete o hábito ou exagera na camada, o açúcar sobe rápido e o sanduíche deixa de ser um “lanche” para virar excesso.

Açúcar pode ser usado em banho energético 1 de 8

Ao colocar as opções lado a lado, uma se destaca como a pior para quem é “formiguinha”. Ela concentra açúcar em proporção maior, mesmo quando a porção parece pequena e controlada.

O que essas pastas têm em comum

Geleia, mel, creme de chocolate, xarope de maçã, flocos e granulados aparecem em muitas mesas. Apesar de populares, eles têm um traço parecido: muito açúcar e pouca oferta de nutrientes relevantes.

Isso não significa que você nunca possa comer. A questão é transformar em rotina e ainda por cima usar uma camada generosa, o que aumenta o total de açúcar em poucos minutos, sem perceber.

O granulado de frutas é o campeão de açúcar na comparação por porção. Em 15 gramas, ele tem 59 kcal e 14,7 g de açúcar, o maior valor entre as coberturas citadas.

Na prática, é o tipo de recheio que “entrega” quase tudo em açúcar. Por isso, ele vira a escolha mais fácil de evitar quando a meta é manter o sanduíche doce, mas menos pesado no dia.

Os números que ajudam a decidir melhor

Outros recheios também carregam açúcar em níveis altos, mesmo em porções pequenas. Olhar os valores ajuda a reduzir a escolha por impulso e a manter a ideia do lanche mais equilibrado.

A comparação abaixo organiza os dados por porção, o que facilita entender por que alguns recheios precisam ficar para ocasiões pontuais, e não como hábito diário.

granulado de frutas (15 g): 59 kcal e 14,7 g de açúcar

mel (15 g): 48 kcal e 12 g de açúcar

flocos (15 g): 68 kcal e 10,5 g de açúcar

granulado de chocolate (15 g): 68 kcal e 9,7 g de açúcar

creme de chocolate (20 g): 114 kcal e 12,2 g de açúcar

xarope de maçã (20 g): 56 kcal e 11,6 g de açúcar

geleia (20 g): 50 kcal e 10,2 g de açúcar

Uma mudança que funciona é reduzir a quantidade. Quando você troca “camada grossa” por uma porção menor, o sanduíche segue doce, mas o açúcar não dispara na mesma velocidade.

Outra alternativa é apostar em pasta de amendoim ou de nozes feita com 100% do ingrediente, sem adição de sal ou açúcar. Assim, você mantém sabor e melhora o perfil do lanche.