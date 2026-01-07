DECORAÇÃO

Adeus, armários: ideia para a cozinha que não mofa e é mais barata vira tendência para 2026

Funcionais e acessíveis, as prateleiras ganham espaço e mudam hábitos domésticos

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:00

Visual leve e praticidade colocam o modelo em evidência para 2026 Crédito: Freepik

A cozinha passa por uma transformação discreta, mas consistente. As prateleiras abertas surgem como protagonistas e colocam em xeque o domínio dos armários tradicionais nos projetos residenciais.

Indicadas como tendência para 2026, elas unem custo reduzido, estética leve e mais circulação de ar. O resultado agrada principalmente quem vive em apartamentos compactos.

Com menos estruturas fechadas, o ambiente ganha respiro e praticidade. No entanto, a escolha exige planejamento para que o efeito seja funcional e visualmente agradável.

Funcionalidade como ponto de partida

O crescimento da tendência está ligado à busca por praticidade. As prateleiras abertas facilitam o acesso aos objetos e reduzem etapas na rotina, tornando o uso da cozinha mais direto.

Visualmente, o impacto também é imediato. Ao substituir armários volumosos, o espaço parece maior e mais integrado. Essa sensação é reforçada pela melhor distribuição da luz natural.

Outro benefício é a ventilação constante. Sem portas, utensílios e mantimentos ficam menos expostos à umidade, o que contribui para a conservação e higiene do ambiente.

Custo reduzido e liberdade criativa

Quando o orçamento entra em pauta, as prateleiras se destacam. Em comparação aos armários, o investimento costuma ser menor, o que favorece reformas rápidas e acessíveis.

Além disso, o modelo permite maior liberdade estética. Objetos do dia a dia assumem papel decorativo e ajudam a construir um espaço com identidade própria.

A adaptação a diferentes estilos reforça essa vantagem. Do urbano ao rústico, as prateleiras se ajustam facilmente, criando composições equilibradas e atuais.

Paleta equilibrada e materiais em destaque

As cores neutras continuam sendo as mais usadas. Elas ajudam a manter a sensação de ordem e funcionam como base para ambientes com muitos elementos aparentes.

Ao mesmo tempo, tons mais marcantes aparecem como ponto focal. Azuis profundos e vermelhos intensos surgem em detalhes, criando contraste e personalidade.

Nos acabamentos, madeira e ferro seguem como escolhas frequentes. A combinação une aconchego e modernidade, dialogando com diferentes propostas decorativas.

O que avaliar antes de adotar a tendência

Apesar do apelo visual, a proposta exige organização constante. A exposição total pede cuidado para evitar acúmulo e desordem.

Também é importante analisar o perfil da casa. Nem todas as rotinas se adaptam facilmente a esse tipo de solução, especialmente em cozinhas muito movimentadas.