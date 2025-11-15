MODA

Verão 2026: conheça a nova tendência que promete aposentar a canga de praia

Leves, impermeáveis e sofisticadas, as mantas acolchoadas prometem unir conforto e estilo na estação mais quente do ano

Agência Correio

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 07:00

Mantas acolchoadas e impermeáveis Crédito: Reprodução

A clássica canga de praia está prestes a perder espaço. No verão de 2026, um novo acessório promete dominar as areias: as mantas acolchoadas e impermeáveis, que combinam conforto, design moderno e praticidade em um único produto.

Feitas com tecidos tecnológicos e acabamento sofisticado, as novas mantas trazem uma proposta que vai além da estética. A base impermeável impede que a umidade da areia ou do solo ultrapasse o tecido, enquanto o enchimento leve e macio garante conforto para sentar ou deitar, mesmo após um mergulho.

Além de funcionais, as mantas são versáteis. Servem tanto para a praia quanto para piqueniques, trilhas ou dias ao ar livre. Dobráveis e compactas, cabem facilmente em bolsas e mochilas, o que as torna ideais para quem busca praticidade.

As tendências para 2026 destacam modelos em tons pastel, texturas que remetem ao linho e franjas discretas. O estilo minimalista e as estampas naturais ganham força, reforçando o conceito de elegância sem esforço. Tecidos resistentes ao sol e à umidade também estão entre os diferenciais que garantem durabilidade e aparência impecável por mais tempo.