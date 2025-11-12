O QUE EXPLICA?

Friorentos? Entenda por que sentimos mais frio à medida que ficamos mais velhos

Entre os idosos, a sensibilidade ao frio costuma ser um dos sinais mais claros do envelhecimento

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:30

Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Com o passar dos anos, o corpo muda por dentro e por fora. Essas transformações não aparecem apenas no espelho, mas também na forma como reagimos ao ambiente. Entre os idosos, a sensibilidade ao frio costuma ser um dos sinais mais claros do envelhecimento, resultado de mudanças físicas e metabólicas que afetam a produção e a conservação do calor.

Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, um dos principais fatores é a redução da capacidade de homeostasia, que é o equilíbrio interno do corpo. À medida que o metabolismo desacelera, o organismo passa a gerar menos energia e, consequentemente, menos calor. Além disso, o sistema que regula a dilatação e a contração dos vasos sanguíneos começa a responder de forma mais lenta, o que dificulta a adaptação às variações de temperatura.

A pele também participa desse processo. Com o tempo, ela perde colágeno e gordura subcutânea, que são essenciais para reter o calor. Essa camada mais fina faz com que o corpo perca calor com mais facilidade, especialmente em dias de vento ou quando há grandes diferenças entre a temperatura da manhã e da noite.

Outro ponto importante é a perda de massa muscular, algo natural a partir dos 40 anos. O músculo é uma das principais fontes de calor do corpo, e quando há redução da musculatura, a capacidade de manter a temperatura corporal cai. Isso pode se agravar com o sedentarismo, o uso de certos medicamentos e algumas doenças crônicas.

Para amenizar o frio, médicos recomendam manter uma rotina de atividades físicas, mesmo durante o inverno. O movimento ajuda a ativar a circulação e a aquecer o corpo de forma natural. Beber água também é fundamental, já que os idosos costumam sentir menos sede, e a hidratação é essencial para o bom funcionamento do organismo.