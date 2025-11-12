Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Friorentos? Entenda por que sentimos mais frio à medida que ficamos mais velhos

Entre os idosos, a sensibilidade ao frio costuma ser um dos sinais mais claros do envelhecimento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 17:30

Os amigos são essenciais para a saúde mental dos idosos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
  Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Com o passar dos anos, o corpo muda por dentro e por fora. Essas transformações não aparecem apenas no espelho, mas também na forma como reagimos ao ambiente. Entre os idosos, a sensibilidade ao frio costuma ser um dos sinais mais claros do envelhecimento, resultado de mudanças físicas e metabólicas que afetam a produção e a conservação do calor.

Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, um dos principais fatores é a redução da capacidade de homeostasia, que é o equilíbrio interno do corpo. À medida que o metabolismo desacelera, o organismo passa a gerar menos energia e, consequentemente, menos calor. Além disso, o sistema que regula a dilatação e a contração dos vasos sanguíneos começa a responder de forma mais lenta, o que dificulta a adaptação às variações de temperatura.

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock
1 de 13
Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda por Shutterstock

A pele também participa desse processo. Com o tempo, ela perde colágeno e gordura subcutânea, que são essenciais para reter o calor. Essa camada mais fina faz com que o corpo perca calor com mais facilidade, especialmente em dias de vento ou quando há grandes diferenças entre a temperatura da manhã e da noite.

Outro ponto importante é a perda de massa muscular, algo natural a partir dos 40 anos. O músculo é uma das principais fontes de calor do corpo, e quando há redução da musculatura, a capacidade de manter a temperatura corporal cai. Isso pode se agravar com o sedentarismo, o uso de certos medicamentos e algumas doenças crônicas.

Leia mais

Imagem - O que a impaciência com os idosos diz sobre nós, segundo Drauzio Varella

O que a impaciência com os idosos diz sobre nós, segundo Drauzio Varella

Imagem - Especialistas explicam por que idosos perdem o apetite com o passar dos anos

Especialistas explicam por que idosos perdem o apetite com o passar dos anos

Imagem - Conheça as 5 melhores cidades para idosos no Brasil

Conheça as 5 melhores cidades para idosos no Brasil

Para amenizar o frio, médicos recomendam manter uma rotina de atividades físicas, mesmo durante o inverno. O movimento ajuda a ativar a circulação e a aquecer o corpo de forma natural. Beber água também é fundamental, já que os idosos costumam sentir menos sede, e a hidratação é essencial para o bom funcionamento do organismo.

Roupas confortáveis e quentes, alimentação equilibrada e o consumo de chás, sopas e alimentos termogênicos, como canela e gengibre, ajudam a manter o calor. Pequenas mudanças na rotina fazem diferença e ajudam a atravessar os dias frios com mais bem-estar e energia, mesmo quando o corpo já não responde ao frio da mesma forma que antes.

Tags:

Idosos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sean ‘Diddy’ Combs aparece irreconhecível em fotos após primeiros dias em prisão federal

Sean ‘Diddy’ Combs aparece irreconhecível em fotos após primeiros dias em prisão federal
Imagem - Aprenda truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem gastar nada nem precisar de técnico

Aprenda truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem gastar nada nem precisar de técnico

MAIS LIDAS

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
01

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda
02

Vale-refeição e alimentação têm novas regras; veja o que muda

Imagem - Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá
03

Indenização, cirurgia e vida discreta: o que aconteceu com Nayara Rodrigues, amiga de Eloá

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
04

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha