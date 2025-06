TERCEIRA IDADE

Conheça as 5 melhores cidades para idosos no Brasil

Descubra os locais que oferecem excelência em longevidade e qualidade de vida

A população brasileira está em fase de envelhecimento. Em 2022, o número de pessoas com 60 anos ou mais ultrapassou 32 milhões, representando mais de 15% do total, segundo o IBGE. Este cenário impõe novas buscas: qualidade de vida, saúde e autonomia financeira. >

Buscando acolhimento, um novo ranking feito pela startup de imóveis Quinto Andar destaca as melhores cidades brasileiras para quem está na melhor idade. Esses lugares se sobressaem por oferecerem infraestrutura de ponta, desde fácil acesso a serviços públicos até espaços de convivência e atividades culturais.>

O que torna uma cidade ideal

Algumas cidades se destacam por oferecerem um acolhimento especial para idosos. Elas investem em infraestrutura de qualidade, garantindo acesso facilitado a serviços essenciais. Além disso, promovem atividades culturais e espaços de convivência, pensando no bem-estar da terceira idade.>

Para identificar as cidades mais preparadas, utiliza-se o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL). Esta importante ferramenta avalia mais de 20 indicadores, classificando os municípios com base em sua capacidade de acolher a população idosa de forma eficiente e digna.>

As campeãs em qualidade de vida para idosos

São Caetano do Sul, SP

São Caetano do Sul, SP, lidera o ranking de 2023. A cidade da Grande São Paulo combina um dos melhores índices de longevidade do país com uma excelente estrutura de saúde, vasta gama de opções culturais e alto nível de segurança. A prefeitura implementa programas e projetos exclusivos, como centros e recreação para idosos.>