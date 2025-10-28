SAÚDE

‘Não foi um tratamento fácil, mas venci’, diz primeira paciente a receber medula em novo centro de transplantes

Aos 57 anos, ela tinha recebido o diagnóstico de mieloma múltiplo

Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:49

Regina foi a primeira paciente a ser transplantada no centro do Hospital da Bahia Crédito: Divulgação

O diagnóstico de mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta as células do sangue, veio em março deste ano. Oito meses depois, a secretária Regina Santos, 57 anos, se tornou a primeira paciente a receber um transplante de medula óssea no Hospital da Bahia. O novo centro de transplantes da unidade de saúde, administrada pela Rede Américas, foi inaugurado no mês passado.

“Não foi um tratamento fácil, mas venci e estou muito feliz com o resultado. O cuidado e atenção de todos desde os médicos à equipe técnica foi muito importante. Eles me passaram tranquilidade e confiança. Eu gosto de acolher e fui muito bem acolhida em todo esse processo”, disse Regina.

O procedimento foi do tipo autólogo - ou seja, quando é feita a infusão de células-tronco da própria paciente. Essas células são coletadas, processadas e reinseridas depois tratamento quimioterápico para restaurar a produção normal das células sanguíneas. A ‘pega’ da medula - quando ela passou de fato a funcionar e produzir células sanguíneas de forma autônoma - aconteceu dez dias depois da cirurgia.

“Foi um momento muito especial”, conta Regina, que recebeu uma festa para celebrar a conquista. “Foi incrível ver a equipe entrando com bolo, balões e todo mundo com um sorriso lindo no rosto celebrando a minha vitória. Eu fiquei encantada com o atendimento verdadeiramente humanizado”.

A unidade tem quatro leitos individuais exclusivos com filtragem e controle de pressão do ar, conta com médicos especializados em transplante, além de uma equipe multidisciplinar qualificada com especialidades como psicologia, nutrição, fisioterapia, enfermagem e odontologia, proporcionando um cuidado assistencial com foco na necessidade do paciente de forma humanizada e acolhedora. Os pacientes são assistidos de forma integral com acompanhamento durante todo o processo: antes, durante e depois do transplante.