Além da Chacina da Graça, conheça outros cinco crimes famosos julgados no Fórum Ruy Barbosa

Prestes a completar 76 anos no próximo dia 5, fórum foi o palco de importantes julgamentos da Bahia

Thais Borges

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 09:18

Fórum Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Google Street View

Com 75 anos de existência, o Fórum Ruy Barbosa foi palco de diversos julgamentos marcantes ao longo de sua história. Além da Chacina da Graça, uma das tragédias mais marcantes da Bahia, nos anos 1970, outros crimes de grande repercussão tiveram desfechos judiciais no local, que completará 76 anos de fundação no próximo dia 5 de novembro.



Confira outros cinco julgamentos importantes:

1) Esquadrão da Morte

Comandado pelo ex-policial Manoel Quadros, o grupo era acusado de torturar e matar desafetos entre os anos 1960 e 1970.

2) Gang dos grã-finos

O nome faz referência a um grupo de universitários que cometia assaltos em bairros como Barra, Vitória, Pituba, Itaigara, Stiep e Imbuí. Além dos assaltos, foram acusados da morte do policial militar Yan Milton de Oliveira, em julho de 2007, em frente a boate Fashion Club, no Jardim dos Namorados, na Pituba. No entanto, eles foram inocentados desta acusação.

Dois deles, Robson José de Oliveira Júnior e Rafael Silvany Ramos, ficaram presos por um ano e quatro meses até serem soltos, em 2011.

3) Desembargadores excomungados

Dom Augusto Álvaro da Silva, que foi arcebispo de Salvador de 1924 a 1968, protagonizou uma situação emblemática. Ele teve um problema com uma freira que era madre superiora do Convento dos Perdões. Ela ajuizou uma ação para voltar ao cargo, depois que ele a removeu. O TJ aceitou o pedido dela, mas sofreu uma retaliação: o arcebispo excomungou todos os desembargadores do tribunal até a quinta geração de descendentes.

4) Primeiro feminicídio

O rodoviário Rubervaldo Soares dos Santos Júnior foi condenado, em 2017, a 20 anos, nove meses e 22 dias de prisão, em regime fechado, pelo assassinato da namorada, Anaildes dos Santos Lacerda, dois anos antes. A jovem, que estava grávida dele, tinha 18 anos. Ele foi o primeiro condenado por feminicídio em Salvador. O crime aconteceu em 8 de abril de 2015, na Travessa Rocha, região da San Martin. O casal estava junto há um ano quando Anaildes resolveu terminar o relacionamento. Ela estava em Salvador para estudar, mas havia decidido voltar para sua cidade natal, Taperoá. Foi quando Rubervaldo cometeu o crime. Depois, ele chegou a ligar para a polícia informando o crime e pedindo que socorressem Anaildes.

5) Caso Kátia Vargas