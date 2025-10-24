Acesse sua conta
Ingressos gratuitos para espetáculos do Natal Luz de Coité já estão disponíveis

Evento inclui shows, desfiles e apresentações culturais de 14 de novembro a 4 de janeiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:22

O Natal Luz Coité 2025 será realizado entre 14 de novembro e 4 de janeiro, com programação cultural que inclui música, teatro e desfiles. A edição deste ano tem o tema “Clássicos: Extraordinário Mundo dos Sonhos” e contará com apresentações teatrais no Centro Educacional Ana Rios de Araújo, aos sábados e domingos, a partir das 18h30, pelo grupo Cavaleiros Troianos, formado por artistas locais.

A abertura oficial incluirá apresentações da Orquestra Santo Antônio, do Coral da Região Sisaleira, projeção mapeada na Igreja Matriz, show de luzes com piromusical e apresentações a céu aberto da Trupe de Natal. Ao longo de 54 dias, o evento deve receber mais de 300 mil visitantes.

Entre os espetáculos teatrais programados estão Believe: Um Musical de Natal, O Milagre do Natal, O Menino de Belém e Era Uma Vez em Algum Lugar. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados pelo site oficial do Natal LuzCada CPF garante um ingresso por espetáculo (por dia), enviado por e-mail em QR Code, para apresentação na entrada.

A retirada de ingressos é exclusiva para os espetáculos teatrais. O Desfile Natalino, na Avenida Principal, será aberto ao público, sem necessidade de ingresso.

