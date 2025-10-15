'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:05
Conceição do Coité, município do interior do estado, já se prepara para a celebração de Natal, que promete ser o maior da Bahia. Entre 14 de novembro e 4 de janeiro, o Natal Luz Coité 2025 vai transformar ruas, praças e avenidas em um cenário inspirado em histórias clássicas, com o tema “Clássicos: Extraordinário Mundo dos Sonhos”. A expectativa é de atrair mais de 300 mil visitantes ao longo de 54 dias de programação.
A abertura contará com apresentações da Orquestra Santo Antônio, do Coral da Região Sisaleira, projeção mapeada na Igreja Matriz e um show piromusical. A Trupe de Natal e personagens icônicos farão apresentações a céu aberto, marcando o início de uma temporada de espetáculos e luzes.
Natal Luz de Conceição do Coité
O evento terá decoração em grande escala: o Mercado Municipal será transformado em um castelo iluminado, e 865 peças decorativas e 1.982 pontos de luz vão compor o centro da cidade.
Um dos destaques desta edição é que todos os artistas são locais. Mais de 100 moradores participaram de audições e atuarão em diferentes apresentações. Figurinos e carros alegóricos também são produzidos por profissionais de Coité, valorizando o talento e a mão de obra da região.
O Natal Luz inclui ações voltadas para acessibilidade. O Projeto Caravana da Magia oferece transporte gratuito da zona rural até o centro da cidade. Espaços como o Carrinho do Vovô e da Vovó, o Trenzinho da Magia e o Cantinho da Mamãe garantem conforto para pessoas com mobilidade reduzida e famílias com crianças pequenas.
A expectativa é de geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos, e hotéis e pousadas já registram 100% de ocupação para a abertura. Lojas ampliaram vendas de artigos natalinos e a Vila Natalina reunirá artesãos e pequenos empreendedores, com projeção de crescimento de 20% nas vendas em relação ao ano passado.