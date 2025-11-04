Acesse sua conta
Bancários paralisam agências do Santander em protesto realizado em Salvador

Ação faz parte de movimento nacional

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:34

Protesto foi realizado em agências bancárias de Salvador
Protesto foi realizado em agências bancárias de Salvador Crédito: Divulgação

Funcionários do Santander realizaram protesto em agências do banco nesta terça-feira (4), em Salvador. A ação faz parte do Dia Nacional de Luta e é uma resposta à política da empresa, questionada pelos bancários. Em nota, o banco afirmou que atua em conformidade com a legislação trabalhista (confira na íntegra no final da matéria)

Em Salvador, a paralisação aconteceu nas agências da Pituba, Tancredo Neves, Barra e Alphaville. De acordo com Sindicato dos Bancários, que coordenou a mobilização, o Santander acabou com 3.288 postos de trabalho - nos últimos 12 meses encerrados em setembro - sendo 2.171 apenas entre julho e setembro.

Em um ano, o banco fechou 585 pontos de atendimento no país. Durante a manhã, foram distribuídas cartas abertas a funcionários e clientes sobre a situação dos funcionários. 

"Foram levantadas ainda questões graves, como a chamada 'multicanalidade' tem colocado gerentes nas ruas em busca de clientes, sem estrutura adequada, apenas com um notebook na mão, enquanto o atendimento é precarizado por falta de funcionários", diz o Sindicato dos Bancários, em nota. 

Em nota, o Santander afirmou que segue as leis trabalhistas em vigor no Brasil e possui instâncias para ouvir demandas da categoria. Veja na íntegra: 

“O Santander informa que atua no exercício regular do seu direito, observando rigorosamente a legislação trabalhista vigente e a jurisprudência consolidada e vinculante do Supremo Tribunal Federal. O Banco respeita a liberdade de atuação do movimento sindical e esclarece que possui fóruns adequados para dialogar com os respectivos dirigentes sindicais sobre temas de interesse da categoria profissional.”

