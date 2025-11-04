Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem era a cuidadora de idosos que morreu após explosão no terminal Pirajá

Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos, cuidava de uma idosa acamada há pelo menos quatro anos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:48

Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos
Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos Crédito: Arquivo pessoal

Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos, morreu no último domingo (2), após 16 dias internada depois de ter mais de 50% do corpo queimado em uma explosão no terminal Pirajá, em Salvador.

Moradora de Pirajá, Sueli era cuidadora de idosos e cuidava há pelo menos quatro anos de uma idosa acamada na casa de uma família no Imbuí. Segundo a filha dela, Beatriz Reis, a mãe tinha um grande apreço pela profissão e já trabalhou em um orfanato de crianças com necessidades especiais.

Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos

Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos por Arquivo pessoal
Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos por Arquivo pessoal
Pessoas limpando o banheiro por Reprodução | Freepik
Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos por Arquivo pessoal
Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos por Arquivo pessoal
Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos por Arquivo pessoal
1 de 6
Sueli Barbosa dos Santos, de 53 anos por Arquivo pessoal

"Tudo que ela fazia era com muito amor, ela tinha muito amor pela profissão dela. Ela amava cuidar de pessoas”, disse. Sueli trabalhava dia sim, dia não, e saía de casa às 4h50 da manhã para começar o expediente às 9h. Hipertensa e diabética, ela tinha o costume de comprar alimentos em bancas de ambulantes para manter os níveis de glicose estáveis.

Era o que ela fazia no último dia 18, quando pediu uma sopa em um carrinho de ambulante no terminal Pirajá. Um princípio de incêndio aconteceu depois que a atendente tentou acender um fogareiro com álcool. Sueli teve cerca de 50% do corpo queimado após o acidente e foi levada às pressas ao Hospital Teresa de Lisieux.

De acordo com Beatriz, a morte de Sueli chocou amigos e familiares. “Era muito querida pelos filhos, netos, mãe e irmãos. E por um exército de amigos, vários ficaram desolados. Minha mãe era querida pelo bairro todo. Crianças e vizinhos, todo mundo gostava de minha mãe por quem ela era”, contou.

A filha agora pede que a atendente seja responsabilizada pelo acidente. "A partir do momento em que usam esse material proibido, eles assumem uma responsabilidade, precisou minha mãe ser um exemplo disso? Peço justiça por ela, mas nada vai trazer ela de volta", desabafou.

Sueli foi sepultada na manhã desta terça-feira (4), no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília. Ela deixa três filhos e dois netos.

Leia mais

Imagem - Morre cuidadora de idosos que teve quase 50% do corpo queimado em explosão no terminal Pirajá

Morre cuidadora de idosos que teve quase 50% do corpo queimado em explosão no terminal Pirajá

Imagem - Veja onde ficam os pontos de ônibus criados para atender a nova linha do Terminal Campinas de Pirajá

Veja onde ficam os pontos de ônibus criados para atender a nova linha do Terminal Campinas de Pirajá

Imagem - Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada