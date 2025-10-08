Acesse sua conta
Veja onde ficam os pontos de ônibus criados para atender a nova linha do Terminal Campinas de Pirajá

Ao todo, foram instaladas 16 novas paradas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:39

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A nova linha 1800 – Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, que entra em operação nesta quinta-feira (9), vai ganhar 16 novos pontos de parada. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8), pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Os pontos foram implantados em quatro vias principais: Rua Oscar Seixas, Rua Ildefonso de Souza Bitencourt, Rua F (Bela Vista do Lobato) e Rua Itaquaracy (Dique do Cabrito).

Na Rua 8 de Novembro, foram instalados dois pontos de ônibus, um em cada sentido da via. Já na Rua Oscar Seixas, há quatro pontos, também distribuídos nos dois sentidos. Outros quatro pontos foram criados na Rua Ildefonso de Souza Bitencourt, enquanto a Rua F recebeu três paradas. Por fim, a Rua Itaquaracy passou a contar com três novos pontos de embarque e desembarque.

Agentes da Semob e prepostos da Integra vão acompanhar a operação da nova linha com o objetivo de orientar motoristas e usuários. Segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza, a criação dos pontos acompanha a ampliação do atendimento na região.

“A implantação da linha 1800 e dos novos pontos de parada responde a um pedido antigo da comunidade. A Semob segue fortalecendo a escuta ativa com as comunidades trazendo melhorias para o transporte de nossa cidade”, destacou.

Salvador Ônibus Transporte Campinas de Pirajá

