ALEGRIA E DIVERSÃO

Veja a programação especial de shoppings de Salvador para o Dia das Crianças

Empreendimentos terão atividades até o dia 19 de outubro

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 22:08

Bailinho do Cabelo Maluco é uma das opções de programação Crédito: Divulgação

No próximo domingo (12), é dia de celebrar as crianças com muita diversão e alegria. Na capital baiana, diferentes shopping centers preparam uma programação especial para atrair a garotada e comemorar a data com muita música e brincadeiras. O CORREIO selecionou as principais programações:

Shopping Barra

Na Praça Central Euvaldo Luz, acontecem, entre sexta-feira (10) e domingo (12), o Festival da Primavera de Ginástica Rítmica e a 4ª Etapa do Circuito Kids de Judô, realizados pela Federação Baiana de Judô (Febaju) e pela Grow Up Sport. As ações vão reunir crianças, jovens talentos e famílias em uma agenda interativa, com oficinas, festival de talentos e competições que buscam estimular e valorizar a formação esportiva de forma lúdica, educativa e inclusiva.



A exposição imersiva Viagem ao Espaço está em cartaz no Espaço Digital (estacionamento G2 Oeste). O espetáculo interativo une ciência, tecnologia e conhecimento, transportando os visitantes a uma jornada exclusiva pelo espaço. Os ingressos estão à venda no site oficial.

Shopping Center Lapa

No próximo sábado (11), o Bailinho do Cabelo Maluco será realizado no Shopping Center Lapa, de forma gratuita e voltada para o público infantil. Com concentração às 14h, no espaço Lapa Cultural (piso L3), a programação inclui brincadeiras, animação com personagens temáticos e pintura facial. Em seguida, os participantes desfilam no corredor do piso L2, exibindo visuais criativos e cheios de personalidade. Para participar, é necessário efetuar inscrição pelo site.

Salvador Shopping

No Salvador Shopping, acontece a Corrida Marotinha Salvador 2025, no domingo (12), voltada para crianças de 2 a 12 anos, com percursos que variam de 50m a 1.200m, de acordo com a faixa etária do participante.



As largadas terão início às 8h, no estacionamento externo (Piso L1), e devem reunir cerca de 500 crianças. A corrida, que conta com apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, tem como objetivo incentivar a prática esportiva de forma educativa e saudável entre a garotada. As inscrições podem ser feitas por meio do aplicativo TF Sports, da Track&Field, e custam R$ 149 — valor do Kit Kids. Os adultos acompanhantes poderão adquirir o kit por R$ 89,00, sem a placa de identificação do corredor. Atletas PCDs e idosos têm 50% de desconto.

Salvador Norte Shopping

Na sexta-feira (10), será realizada uma oficina interativa e imersiva de robótica no Salvador Norte Shopping, em parceria com o SENAI/SIMATEC, além de um show inédito com os robôs gigantes da exposição Mundo dos Robôs. A atividade acontece das 17h30 às 19h, no Espaço de Eventos – Piso L3, com entrada gratuita e inscrição prévia pelo app do Salvador Norte Shopping.



O espetáculo Tio Misa e os Robôs anima o público com robôs gigantes de até três metros de altura. Eles fazem parte da exposição Mundo dos Robôs — mostra gratuita disponível para visitação até a próxima segunda-feira (13). As apresentações ocorrem às 15h, no sábado (11) e domingo (12), no Piso L3. Para fechar o fim de semana, a criançada ainda poderá participar de um meet & greet gratuito com os robôs, garantindo fotos e lembranças inesquecíveis.

Shopping Paralela

Nos dias 18 e 19 deste mês, o público poderá participar de um meet & greet exclusivo e gratuito com os Bolofofos. A ação especial acontece na Praça de Eventos I (Piso L1) e promete encantar famílias inteiras com momentos de diversão e interação. A atração estará disponível nos seguintes horários: das 15h às 15h30, 16h às 16h30, 17h às 17h30 e 18h às 18h30. Os pequenos poderão conhecer os personagens de perto e registrar o momento. O link para inscrição será disponibilizado na bio do Instagram do Shopping Paralela.

