FEMINICÍDIO

Taxista é condenado a 29 anos de prisão por matar companheira no baixo sul da Bahia

Réu vai cumprir pena em regime fechado

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:17

Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior Crédito: Reprodução

O taxista Carlos Mendes dos Santos Júnior foi condenado a 29 anos e oito meses dias de prisão pelo assassinato de Helmarta Sousa Santos Luz. A vítima foi morta e colocada dentro de uma mala, que foi encontrado pela polícia no rio Jaguaripe, em trecho da Ponte do Funil, em setembro de 2024. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (6), 1º Vara Criminal da Comarca de Valença, no Baixo Sul da Bahia.

A decisão de condenação do Tribunal do Júri foi unânime. Carlos teve o direito de recorrer em liberdade negado e vai cumprir pena em regime fechado.

De acordo com as investigações Carlos asfixiou Helmarta utilizando uma corda e colocou o corpo da vítima em uma mala, junto com anilhas de 5 kg para fazer peso e afundar o objeto no rio. Ele chegou a adquirir maquiagem para ocultar arranhões, indícios de luta corporal, que possuía no braço. Helmarta passou três dias desaparecida, após sair para trabalhar e não voltar mais.