Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Taxista é condenado a 29 anos de prisão por matar companheira no baixo sul da Bahia

Réu vai cumprir pena em regime fechado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:17

Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior
Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior Crédito: Reprodução

O taxista Carlos Mendes dos Santos Júnior foi condenado a 29 anos e oito meses dias de prisão pelo assassinato de Helmarta Sousa Santos Luz. A vítima foi morta e colocada dentro de uma mala, que foi encontrado pela polícia no rio Jaguaripe, em trecho da Ponte do Funil, em setembro de 2024. O julgamento foi realizado nesta terça-feira (6), 1º Vara Criminal da Comarca de Valença, no Baixo Sul da Bahia. 

A decisão de condenação do Tribunal do Júri foi unânime. Carlos teve o direito de recorrer em liberdade negado e vai cumprir pena em regime fechado.

Leia mais

Imagem - Polícia confirma que corpo em mala é de mulher desaparecida em Valença

Polícia confirma que corpo em mala é de mulher desaparecida em Valença

Imagem - Bombeiros retomam buscas por mulher desaparecida em Valença; ex confessou crime

Bombeiros retomam buscas por mulher desaparecida em Valença; ex confessou crime

Imagem - Polícia prende suspeito de desaparecimento de mulher em Valença

Polícia prende suspeito de desaparecimento de mulher em Valença

De acordo com as investigações Carlos asfixiou Helmarta utilizando uma corda e colocou o corpo da vítima em uma mala, junto com anilhas de 5 kg para fazer peso e afundar o objeto no rio. Ele chegou a adquirir maquiagem para ocultar arranhões, indícios de luta corporal, que possuía no braço. Helmarta passou três dias desaparecida, após sair para trabalhar e não voltar mais.

Helmarta e Carlos estavam juntos há 19 anos e tinham uma filha de 16 anos. 

Mais recentes

Imagem - Veja a programação especial de shoppings de Salvador para o Dia das Crianças

Veja a programação especial de shoppings de Salvador para o Dia das Crianças
Imagem - "Alegre, generoso e construtivo": artistas destacam a importância de César Romero para a arte baiana

"Alegre, generoso e construtivo": artistas destacam a importância de César Romero para a arte baiana
Imagem - Inscrições abertas para o Fuzuê e Furdunço 2026; saiba como participar

Inscrições abertas para o Fuzuê e Furdunço 2026; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
01

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana
02

Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
03

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
04

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio