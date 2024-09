SUMIDA DESDE TERÇA

Bombeiros retomam buscas por mulher desaparecida em Valença; ex confessou crime

O Corpo de Bombeiros retornou na manhã desta sexta-feira (27) as buscas pelo corpo de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos , desaparecida desde a última terça-feira (23). O ex-marido da vítima, Carlos Mendes dos Júnior, confessou ter cometido o assassinato e afirmou que jogou o corpo em um rio perto da Ponte do Funil, na Ilha de Itaparica. Quatro mergulhadores foram até o local auxiliar nas buscas.

As buscas pelo corpo de Helmarta, seguindo indicações do suspeito, estão concentradas na área da Ponte do Funil, em Itaparica. Os mergulhadores estão atuando no rio abaixo da ponte.