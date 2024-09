SEM RESPOSTAS

Familiares fazem buscas por mulher desaparecida após sair para trabalhar na Bahia

Após a prisão do principal suspeito de envolvimento no desaparecimento de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos, na cidade de Valença, no sul da Bahia, amigos e familiares mergulharam nas águas sob a Ponte do Funil, em Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em busca de respostas para o paradeiro a mulher.