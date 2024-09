SAIU PARA ALMOÇAR

Polícia prende suspeito de desaparecimento de mulher em Valença

Foi preso o homem suspeito de envolvimento no desaparecimento de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos, em Valença, no sul da Bahia. A polícia cumpriu o mandado de prisão temporária na última quarta-feira (25). A mulher foi vista pela última vez há dois dias e continua sendo procura pelas autoridades policiais.

A 1ª Delegacia Territorial (DT - Valença) é responsável pela investigação do caso. Segundo a Polícia Civil, indícios coletados durante a fase investigativa, contradições nos interrogatórios e a negativa de colaborar com a realização de exames e perícias, levaram a solicitação da prisão. O mandado foi expedido pela Comarca de Valença e a identidade do suspeito não foi divulgada.