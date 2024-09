CURITIBA

Costureira vai à delegacia fazer um BO e descobre que está desaparecida há 11 anos

Mesmo com registro de sumiço na polícia, ela conseguiu tirar carteira de trabalho, CPF, passaporte, casou no civil e registrou uma filha

"O policial me disse que meu nome constava no banco de dados de pessoas desaparecidas há 11 anos", contou ao Uol.

Como ela tinha acabado de voltar de uma viagem que fez à China, pensou que pudesse ter havido alguma confusão, mas a realidade é que ela era considerada desaparecida desde 2008 porque uma tia registrou uma queixa quando elas ainda moravam em Toledo, cidade do oeste do Paraná. Ou seja, ela estava desaparecida há 16 anos, mais tempo do que o policial informou.