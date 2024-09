FEMINICÍDIO

Polícia confirma que corpo em mala é de mulher desaparecida em Valença

Corpo foi encontrado na tarde desta sexta (27), na região de Itaparica

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 21:13

Helmarta foi encontrada nas águas da Ponte do Funil Crédito: Reprodução

A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado dentro de uma mala sob a Ponte do Funil, em Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS), é de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos, que desapareceu na terça-feira (24), em Valença, no baixo sul do estado. A vítima foi localizada na tarde desta sexta-feira (27). O suspeito confessou o crime e está preso.

Veja na íntegra a nota oficial da Polícia Civil:

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) registrou, na tarde desta sexta-feira (27), a localização do corpo de Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos, que desapareceu na terça-feira (24), naquela cidade. O corpo foi resgatado com auxílio de Bombeiros Militar, em um trecho do Rio da Ponte do Funil localizado na região de Itaparica. O ex-companheiro da vítima permanece custodiado cumprindo o mandado de prisão temporária desde a quarta-feira (25), após ter confessado o crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, para a realização de perícia, remoção e necropsia. Laudos periciais irão contribuir para a elucidação do fato.

De acordo com informações da TV Bahia, foram 12 horas de buscas nessa sexta. No início da manhã, o suspeito foi levado até o local para mostrar onde havia jogado o corpo. A mala preta, com a vítima completamente amarrada e com dois 'pesos de academia', de 5 kg cada, foi localizada a uma profundidade de aproximadamente 25 metros.

O homem, que é taxista, pegou uma viagem para Vera Cruz e, no retorno, teria jogado a mala pela Ponte do Funil. Ele deve ser ouvido pela polícia novamente nos próximos dias.