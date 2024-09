ILHA DE ITAPARICA

Corpo de mulher é encontrado em mala em região apontada por suspeito

Foi encontrado no final da tarde desta sexta-feira (27) um corpo na região da Ponte do Funil, na Ilha de Itaparica, Região Metropolitana de Salvador (RMS), provavelmente da mulher vítima de feminicídio em Valença, confessado pelo ex-marido. Helmarta Sousa Santos Luz, de 38 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (24). O principal suspeito de envolvimento no sumiço foi preso e, segundo a Polícia Civil, confessou o crime.