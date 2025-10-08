Acesse sua conta
Inscrições abertas para o Fuzuê e Furdunço 2026; saiba como participar

Prazo termina no dia  21 de outubro

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:40

Fuzuê e Furdunço acontecem no final de semana
Inscrições são realizadas exclusivamente pelos sites dos eventos

As inscrições para entidades interessadas em participar do Fuzuê e do Furdunço 2026 estão abertas. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador nesta quarta-feira (8).

Os interessados em participar nos dois eventos tradicionais do pré-Carnaval da cidade têm até o dia 21 de outubro para se inscrever exclusivamente pelos sites do Fuzuê e do Furdunço. Nos sites também estão disponíveis os editais de cada projeto.

Relembre registros do Fuzuê e do Furdunço de ano passado

Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Fuzuê tomou conta do circuito Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Foliões curtem o Furdunço durante o pré-Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Joana Pereira curtiu o Furdunço aos 83 anos por Marina Silva/CORREIO
Clebson Dias também curtiu o Furdunço no ano passado por Marina Silva/CORREIO
Barra lotada durante o Furdunço  por Marina Silva/CORREIO
1 de 6
Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO

A primeira fase do processo de seleção consiste no envio do requerimento de inscrição preenchido e das propostas artísticas preliminares, realizadas de forma totalmente digital dentro do período estabelecido. As inscrições devem ser feitas por pessoas jurídicas que representem grupos culturais ou atrações artísticas, conforme o tipo de participação em cada evento.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, classifica o Fuzuê e o Furdunço como festejos que representam a essência do Carnaval de Salvador. “São dias em que a cidade se transforma em um grande palco popular, reunindo artistas e grupos que fazem a nossa cultura pulsar nas ruas”, diz.

Destinado a grupos culturais como fanfarras, charangas, orquestras e grupos percussivos, o Fuzuê é reconhecido por valorizar as manifestações populares e o patrimônio imaterial de Salvador. Nesta edição, serão selecionados até 40 grupos, que se apresentarão no dia 8 de fevereiro de 2026, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

Já o Furdunço é voltado para atrações artísticas com equipamento sonoro, como trios, bandas, duplas e artistas solo. Serão selecionadas até 60 atrações, com desfiles marcados para os dias 7 de fevereiro (Ondina/Barra) e 15 de fevereiro (Circuito Batatinha, no Pelourinho).

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e às exigências dos editais, que incluem o envio de croquis, repertórios, contratos de representação e documentação jurídica e fiscal. Mais informações podem ser solicitadas através dos e-mails fuzue2026@salvador.ba.gov.br e furdunco2026@salvador.ba.gov.br.

