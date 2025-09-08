Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval de Salvador é reconhecido como patrimônio cultural nacional

Romaria de Bom Jesus da Lapa, outro marco da cultura do estado, também foi reconhecido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:45

Carnaval na Barra, Salvador, 2025
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador, símbolo da cultura popular brasileira e motor da economia da Bahia, agora é oficialmente reconhecido como manifestação da cultura nacional. A sanção da lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu na sexta-feira (5) e foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (8).

O reconhecimento ressalta a importância histórica, cultural e econômica da festa, que só em 2025 atraiu mais de 3,5 milhões de turistas à Bahia, sendo 850 mil em Salvador, e gerou mais de R$ 7 bilhões em receita. O tema do Carnaval de 2026 será "110 Anos de Samba", em homenagem à primeira gravação comercial do samba, a música "Pelo Telefone", de Donga e Mauro de Almeida, registrada no Rio de Janeiro em 1916.

Além do Carnaval, a Romaria de Bom Jesus da Lapa também foi reconhecida como manifestação cultural nacional. Realizada anualmente entre 28 de julho e 6 de agosto, a romaria reúne cerca de 600 mil fiéis no oeste da Bahia. A tradição teve início em 1691, quando o religioso português Francisco de Mendonça Mar, que mais tarde se tornou Padre Francisco da Soledade, percorreu longas distâncias levando a imagem do Senhor Bom Jesus e se instalou na gruta da cidade.

O Santuário de Bom Jesus da Lapa possui atualmente 16 grutas, incluindo as principais do Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledade, além do cruzeiro situado a cerca de 90 metros de altura, com percursos interno e externo. Com a oficialização da romaria, o governo federal poderá apoiar políticas públicas de segurança, integração dos romeiros e celebrações religiosas, além de registrar a manifestação no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como bem cultural imaterial.

Mais recentes

Imagem - Professores da Uneb aderem à paralisação nacional de dois dias contra Reforma Administrativa

Professores da Uneb aderem à paralisação nacional de dois dias contra Reforma Administrativa
Imagem - Alunos da Ufba protestam contra mudanças na estrutura curricular do curso de Direito

Alunos da Ufba protestam contra mudanças na estrutura curricular do curso de Direito
Imagem - Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia

Professor de capoeira para crianças é preso por estuprar filha de 4 anos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor
01

Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor

Imagem - Livro de Odete Roitman em Vale Tudo vira o mais vendido do Brasil
02

Livro de Odete Roitman em Vale Tudo vira o mais vendido do Brasil

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
03

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - 3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários
04

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários