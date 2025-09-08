BAHIA

Carnaval de Salvador é reconhecido como patrimônio cultural nacional

Romaria de Bom Jesus da Lapa, outro marco da cultura do estado, também foi reconhecido

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:45

Carnaval na Barra, Salvador, 2025 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador, símbolo da cultura popular brasileira e motor da economia da Bahia, agora é oficialmente reconhecido como manifestação da cultura nacional. A sanção da lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu na sexta-feira (5) e foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (8).

O reconhecimento ressalta a importância histórica, cultural e econômica da festa, que só em 2025 atraiu mais de 3,5 milhões de turistas à Bahia, sendo 850 mil em Salvador, e gerou mais de R$ 7 bilhões em receita. O tema do Carnaval de 2026 será "110 Anos de Samba", em homenagem à primeira gravação comercial do samba, a música "Pelo Telefone", de Donga e Mauro de Almeida, registrada no Rio de Janeiro em 1916.

Além do Carnaval, a Romaria de Bom Jesus da Lapa também foi reconhecida como manifestação cultural nacional. Realizada anualmente entre 28 de julho e 6 de agosto, a romaria reúne cerca de 600 mil fiéis no oeste da Bahia. A tradição teve início em 1691, quando o religioso português Francisco de Mendonça Mar, que mais tarde se tornou Padre Francisco da Soledade, percorreu longas distâncias levando a imagem do Senhor Bom Jesus e se instalou na gruta da cidade.