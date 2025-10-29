Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:56
O número de traficantes baianos do Comando Vermelho (CV) que foram presos na megaoperação contra a facção nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, subiu de três para 16, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).
Entre os criminosos, destacam-se o suposto chefe da facção na cidade de Feira de Santana e um líder da facção do bairro do Portão, em Lauro de Freitas. Inclusive, a morte de um dos 17 alvos da Bahia em território fluminense expõe conexão do CV entre os estados. Clique na galeria abaixo para ver quem são os presos:
Baianos suspeitos de integrar o CV foram presos em megaoperação
Até o momento, já passou de 128 o número de mortos na megaoperação. Entre eles está o baiano Júlio Souza Silva, 26 anos, natural de Salvador, que era liderança da facção no Vale das Pedrinhas e usava o emblema da bandeira da Bahia em fuzil que utilizava na capital fluminense.
A cooperação entre os estados evidencia um padrão já revelado pelo CORREIO: a saída de criminosos da Bahia rumo ao Rio e o abrigo de lideranças fluminense em território baiano. Chefes baianos do CV, inclusive, já foram rastreados na Rocinha, na Maré e em outras favelas cariocas, atuando de forma remota no crime.
Traficante morto tinha fuzil com bandeira da Bahia
Um dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador. Depois de matar o traficante, policiais encontraram dois fuzis que eram dele.
Segundo informações da TV Bahia, a bandeira da Bahia estampava a alça de um dos fuzis usados pelo criminoso, o que indicou a ligação dele com o estado. Júlio, inclusive, já havia sido preso por tráfico e cumpria pena em regime semiaberto.
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio