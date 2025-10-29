POLÍCIA

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Além dos presos, um traficante da facção foi morto em confronto

Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:56

Número de traficantes presos chegou a 16 Crédito: Reprodução

O número de traficantes baianos do Comando Vermelho (CV) que foram presos na megaoperação contra a facção nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, subiu de três para 16, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Entre os criminosos, destacam-se o suposto chefe da facção na cidade de Feira de Santana e um líder da facção do bairro do Portão, em Lauro de Freitas. Inclusive, a morte de um dos 17 alvos da Bahia em território fluminense expõe conexão do CV entre os estados. Clique na galeria abaixo para ver quem são os presos:

Baianos suspeitos de integrar o CV foram presos em megaoperação 1 de 16

Até o momento, já passou de 128 o número de mortos na megaoperação. Entre eles está o baiano Júlio Souza Silva, 26 anos, natural de Salvador, que era liderança da facção no Vale das Pedrinhas e usava o emblema da bandeira da Bahia em fuzil que utilizava na capital fluminense.

A cooperação entre os estados evidencia um padrão já revelado pelo CORREIO: a saída de criminosos da Bahia rumo ao Rio e o abrigo de lideranças fluminense em território baiano. Chefes baianos do CV, inclusive, já foram rastreados na Rocinha, na Maré e em outras favelas cariocas, atuando de forma remota no crime.

Traficante morto tinha fuzil com bandeira da Bahia

Um dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador. Depois de matar o traficante, policiais encontraram dois fuzis que eram dele.

Segundo informações da TV Bahia, a bandeira da Bahia estampava a alça de um dos fuzis usados pelo criminoso, o que indicou a ligação dele com o estado. Júlio, inclusive, já havia sido preso por tráfico e cumpria pena em regime semiaberto.