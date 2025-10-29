Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Além dos presos, um traficante da facção foi morto em confronto

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:56

Número de traficantes presos chegou a 16 Crédito: Reprodução

O número de traficantes baianos do Comando Vermelho (CV) que foram presos na megaoperação contra a facção nos Complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, subiu de três para 16, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Entre os criminosos, destacam-se o suposto chefe da facção na cidade de Feira de Santana e um líder da facção do bairro do Portão, em Lauro de Freitas. Inclusive, a morte de um dos 17 alvos da Bahia em território fluminense expõe conexão do CV entre os estados. Clique na galeria abaixo para ver quem são os presos:

Baianos suspeitos de integrar o CV foram presos em megaoperação

Alan Barbosa Fonseca por Reprodução
Carlos Henrique Souza dos Santos por Reprodução
Anailton Conceição dos Santos por Reprodução
Armando Santos de Jesus por Reprodução
Carlos Anderson Mattos Conceição por Reprodução
Diogo Garcez Santo Silva por Reprodução
Lucas Santos Barbosa por Reprodução
Danilo Ferreira do Amor Divino por Reprodução
Fábio Francisco Santana Sales por Reprodução
Felipe Neves da Silva por Reprodução
Felipe de Jesus do Rosário por Reprodução
Pedro Henrique Mascarenhas por Reprodução
Robert da Silva de Jesus por Reprodução
Rauflan Santos Costa por Reprodução
Marlon Niza dos Santos Júnior por Reprodução
William Pinheiro Moura por Reprodução
1 de 16
Alan Barbosa Fonseca por Reprodução

Até o momento, já passou de 128 o número de mortos na megaoperação. Entre eles está o baiano Júlio Souza Silva, 26 anos, natural de Salvador, que era liderança da facção no Vale das Pedrinhas e usava o emblema da bandeira da Bahia em fuzil que utilizava na capital fluminense.

A cooperação entre os estados evidencia um padrão já revelado pelo CORREIO: a saída de criminosos da Bahia rumo ao Rio e o abrigo de lideranças fluminense em território baiano. Chefes baianos do CV, inclusive, já foram rastreados na Rocinha, na Maré e em outras favelas cariocas, atuando de forma remota no crime.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja quem são os policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Disque Denúncia oferece recompensa recorde de R$ 100 mil por chefão do CV após megaoperação no Rio

Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

Megaoperação contra o CV deixa 64 mortos e já é a mais letal do Rio de Janeiro

Traficante morto tinha fuzil com bandeira da Bahia

Um dos mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro foi identificado como Júlio Souza Silva, de 26 anos, natural de Salvador. Depois de matar o traficante, policiais encontraram dois fuzis que eram dele.

Segundo informações da TV Bahia, a bandeira da Bahia estampava a alça de um dos fuzis usados pelo criminoso, o que indicou a ligação dele com o estado. Júlio, inclusive, já havia sido preso por tráfico e cumpria pena em regime semiaberto.

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
1 de 6
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução

Leia mais

Imagem - Saiba quem era o traficante baiano do Comando Vermelho morto em operação no Rio

Saiba quem era o traficante baiano do Comando Vermelho morto em operação no Rio

Imagem - Líder do Comando Vermelho é morto e filho que estava no colo fica ferido em ataque a tiros

Líder do Comando Vermelho é morto e filho que estava no colo fica ferido em ataque a tiros

Imagem - Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso bebendo uísque na praia

Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso bebendo uísque na praia

Tags:

Bahia rio de Janeiro Morte Operação Tráfico Criminoso

Mais recentes

Imagem - Walking Tour é realizado em pontos históricos do Centro de Salvador

Walking Tour é realizado em pontos históricos do Centro de Salvador
Imagem - Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça

Farmácia Popular: veja 41 medicamentos oferecidos de graça
Imagem - 5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada