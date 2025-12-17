Acesse sua conta
Salvador ganha voo 'ultra low cost' direto para Buenos Aires com passagens mais baratas

A operação oferece voos até março de 2026

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:05

Conheça o modelo que permite viagens mais baratas
Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

O Aeroporto de Salvador começou a operar nesta quarta-feira (17), mais uma ligação entre Salvador e Buenos Aires, na Argentina. A responsável pelo voo é a Flybondi, primeira companhia aérea argentina de modelo ultra low cost, que oferece passagens mais baratas do que as empresas tradicionais. 

A chegada da Flybondi amplia a conectividade internacional da Bahia e reforça a ligação com a Argentina, principal mercado emissor de turistas estrangeiros para o Brasil. O modelo ultra low cost oferece tarifas mais baixas ao remover os serviços não essenciais, cobrando à parte por tudo, desde bagagem de mão até escolha de assento.

Aeroporto de Salvador

por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Aeroporto de Salvador por Divulgação
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Aeroporto de Salvador por Reprodução
1 de 6
Aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO

A operação oferece voos entre 17 de dezembro de 2025 e 29 de março de 2026, que ocorrerão às quartas, sextas e domingos. As chegadas estão previstas para 11h20 e as partidas para 12h20. Serão mais de 90 pousos e decolagens no período, totalizando mais de 17 mil assentos disponibilizados entre os dois mercados.

Nesse período, Salvador passa a contar com quatro companhias operando voos diretos para Buenos Aires: Flybondi, GOL, SKY e Aerolíneas Argentinas. Somente durante a alta temporada, entre 15 de dezembro de 2025 e 31 de janeiro de 2026, a oferta total de assentos entre Bahia e Argentina alcança 47 mil, um crescimento de 74% em relação ao período anterior.

De acordo com o CEO da Vinci Airport, Julio Ribas, a chegada de uma companhia ultra low cost tende a impulsionar significativamente o número de passageiros. “Cada voo adicional é mais uma oportunidade para as pessoas da Bahia e de outros estados que se conectam através de Salvador poderem conhecer o destino, mas é claro que venham conhecer Salvador e a Bahia, vindo da Argentina ou de países vizinhos”, afirmou.

