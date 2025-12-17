Acesse sua conta
Suspeito de liderar tráfico de drogas na Ilha de Itaparica é preso ao desembarcar de ferry-boat

Homem foi localizado no o Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14:48

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 35 anos suspeito de liderar o tráfico de drogas na Ilha de Itaparica foi preso na terça-feira (16), ao desembarcar do ferry-boat no Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador. A prisão ocorreu após a polícia monitorar os deslocamentos do suspeito até o local, de onde ele seguiria para a Ilha. Um mandado de prisão temporária, além de três mandados de busca e apreensão, estavam aberto contra ele.

Conforme as investigações, o homem exerce papel de liderança no tráfico de drogas na Ilha de Itaparica, atuando como integrante da facção Comando Vermelho. No momento em que o suspeito foi preso, outra equipe policial cumpriu mandado de busca no imóvel do investigado, na região de Barra do Pote. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 e duas munições intactas.

Além do cumprimento do mandado de prisão temporária, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O material apreendido foi apresentado na sede do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), e o investigado segue a disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes do Denarc, por meio da 4ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes da Região Metropolitana de Salvador (4ª DTE/RMS), com apoio da Seção de Operações de Inteligência (SOINT) do 23º Batalhão da Polícia Militar e da 24ª Delegacia Territorial.

