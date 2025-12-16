CAMAÇARI

Homem é preso após trancar ex-companheira dentro de casa e ameaçar policiais com facão

Além de manter companheira em cárcere privado, suspeito resistiu à prisão

Um homem foi preso na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta segunda-feira (15). Ele é suspeito de manter a ex-companheira, de 27 anos, em cárcere privado em uma residência no bairro Novo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, de 32 anos, manteve a mulher trancada no imóvel com o uso de um cadeado desde as primeiras horas da manhã. A vítima havia colocado fim a um relacionamento de cerca de quatro anos, mas o suspeito não aceitava o término. A mulher conseguiu acionar as autoridades por volta das 14h.

Com a chegada dos policiais, o suspeito tentou impedir a ação das forças de segurança utilizando um facão, mas foi detido e preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de sequestro, cárcere privado e resistência, no âmbito da Lei Maria da Penha.