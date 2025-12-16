Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso após trancar ex-companheira dentro de casa e ameaçar policiais com facão

Além de manter companheira em cárcere privado, suspeito resistiu à prisão

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 18:27

Deam Camaçari
Deam Camaçari Crédito: Divulgação

Um homem foi preso na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde desta segunda-feira (15). Ele é suspeito de manter a ex-companheira, de 27 anos, em cárcere privado em uma residência no bairro Novo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, de 32 anos, manteve a mulher trancada no imóvel com o uso de um cadeado desde as primeiras horas da manhã. A vítima havia colocado fim a um relacionamento de cerca de quatro anos, mas o suspeito não aceitava o término. A mulher conseguiu acionar as autoridades por volta das 14h.

Veja onde estão as delegacias da mulher (Deam) pela Bahia

Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View
Deam em Periperi: Rua Dr. Walter Almeida, S/N, CEP: 40720-070 por Google Street View
Deam Camaçari: Rua Clayton Leão, S/N, CEP: 40800-400. por Google Street View
Deam Candeias: Rua Duque de Caxias, 12 por Google Street View
Deam de Feira de Santana: Rua Adenil Falcão, Nº 1252, CEP: 44088-642 por Reprodução
Deam de Ilhéus: Av. Soares Lopes, Nº 1741, CEP:45653-005 por Haeckel Dias/Polícia Civil
Deam Jequié: Rua 15 de Novembro, Nº 497, CEP: 45203-570. por Google Street View
Deam Itabuna: Rua Rio Almada, Nº 196, CEP:46605-375 por Divulgação
Deam de Santo Amaro: Av. Rui Barbosa, 232 por Google Street View
Deam de Itapetinga: Rua Equador, s/n por Reprodução
Deam de Santo Antônio de Jesus: Santo Antônio de Jesus | Av. ACM, S/N por Google Street View
Deam de Valença: Rua Cidade do Rio de Janeiro, nº 01 por Reprodução
Deam de Irecê: R. Santo André, 119 por Google Street View
Deam de Senhor do Bonfim: R. Juvêncio Fialho, 20 por Google Street View
Deam de Luís Eduardo Magalhães: Av. Ayrton Senna, 395. por Google Street View
Deam de Teixeira de Freitas: Rua Santa Bárbara, S/N, CEP:45995-000 por Google Street View
Deam de Vitória da Conquista: Av. Humberto de Campos, Nº 205, CEP:450230-000 por Divulgação
Deam de Alagoinhas: Rua Democrata, S/N, CEP:48000-100 por Google Street View
Deam de Porto Seguro: Rua Itagibá, Nº 139, CEP: 45810-000 por Google Street View
Deam de Paulo Afonso: Rua Nelson Rodrigues, Nº 92, CEP: 4860-000 por Google Street View
Deam Barreiras: Rua Júlio César, Nº 500, CEP: 47800-000 por Google Street View
Deam Juazeiro: Rua Canadá, Nº 38, CEP: 48900-000 por Google Street View
1 de 22
Deam em Brotas: Rua Padre Luis Filgueiras, Nº 180, CEP: 40240-495 por Google Street View

Com a chegada dos policiais, o suspeito tentou impedir a ação das forças de segurança utilizando um facão, mas foi detido e preso em flagrante. Ele responderá pelos crimes de sequestro, cárcere privado e resistência, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Após o registro da ocorrência e a realização de exames periciais, o homem foi encaminhado à custódia, ficando à disposição da Justiça. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Camaçari, com apoio da Polícia Militar.

Tags:

Bahia Camaçari Violência Contra A Mulher

Mais recentes

Imagem - Influenciadora reage a assalto e imobiliza ladrão em Salvador: 'Disse que ia me matar'

Influenciadora reage a assalto e imobiliza ladrão em Salvador: 'Disse que ia me matar'
Imagem - Cidade baiana inaugura o Natal com pista de patinação no gelo e espetáculos

Cidade baiana inaugura o Natal com pista de patinação no gelo e espetáculos
Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026
01

Veja a tabela completa do Vitória na Série A de 2026

Imagem - Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama
02

Novas regras para CNH: vídeo mostra acidente em área de treino para motos na Vasco da Gama

Imagem - Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas
03

Quanto custa se hospedar nas mansões à beira-mar de Glória Pires em Angra e Alagoas

Imagem - Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar
04

Lista revela 10 sonhos que Rayssa Leal já conseguiu realizar - e os 8 que ela ainda quer conquistar