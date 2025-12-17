Mulher morre e homem fica ferido em ataque a tiros em Camaçari

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:35
Uma mulher de 25 anos foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira (17), no bairro Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um homem de 30 anos, companheiro dela, também foi atingido por disparos e socorrido.
A vítima foi identificada como Camila dos Santos Ribeiro. Ela foi encontrada morta por uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O homem foi socorrido para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde permanece internado.
O caso é investigado pela 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, que realiza depoimentos para identificar autoria e motivação para o crime.