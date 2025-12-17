CRIME

Mulher morre e homem fica ferido em ataque a tiros em Camaçari

Crime foi registrado na madrugada desta quarta-feira (17)

Maysa Polcri

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 15:35

Polícia Civil da Bahia Crédito: PCBA/Divulgação

Uma mulher de 25 anos foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira (17), no bairro Limoeiro, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Um homem de 30 anos, companheiro dela, também foi atingido por disparos e socorrido.

A vítima foi identificada como Camila dos Santos Ribeiro. Ela foi encontrada morta por uma guarnição do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O homem foi socorrido para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), onde permanece internado.