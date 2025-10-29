Acesse sua conta
Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Facção usa estados para proteger foragidos da polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:29

Comando Vermelho tem forte atuação na Bahia Crédito: Reprodução

A megaoperação deflagrada nas bases do Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, trouxe à tona de forma explícita o intercâmbio criminoso entre o Rio e a Bahia.Entre os mortos está o baiano Júlio Souza Silva, 26 anos, natural de Salvador, que era liderança da facção no Vale das Pedrinhas e usava o emblema da bandeira da Bahia em fuzil que utilizava na capital fluminense.

Além de Júlio, outros três baianos também foram alvo da operação, tendo sido presos em ação conjunta de segurança. Entre eles, estão dois foragidos de Canavieiras — Marlon Niza Júnior, com mandado pela morte de um casal em 2021, e Rauflan Santos Costa, procurado por tráfico de drogas — que foram capturados após invadir uma casa na Vila Cruzeiro.

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução

A cooperação entre os estados evidencia um padrão já revelado pelo CORREIO: a saída de criminosos da Bahia rumo ao Rio e o abrigo de lideranças fluminense em território baiano. Chefes baianos do CV, inclusive, já foram rastreados na Rocinha, na Maré e em outras favelas cariocas, atuando de forma remota no crime.

Em Salvador, por exemplo, o traficante Rodolfo Borges Barbosa de Souza, conhecido como “Barão do Tráfico”, liderava abastecimento de armas para o CV a partir da Rocinha e exportava munições para a Bahia, antes de ser preso. A investigação identificou uma rota que vinha do Leste Europeu, via Paraguai, chegando ao Rio e depois à Bahia.

De modo inverso, o Rio também tem sido palco de refúgio para criminosos baianos. A reportagem cita o caso de Anderson Souza de Jesus (vulgo “Buel”), ligado ao CV na Bahia, que teria se escondido no Complexo da Maré comandando ataques em Salvador.

Traficantes em intercâmbio entre Bahia e Rio de Janeiro

Robson foi assassinado na Avenida Centenário por Reprodução
Rodolfo estava na Rocinha mandando armas e drogas para a Bahia por Reprodução
Buel estaria na Rocinha é é procurado por tráfico e associação para o tráfico por Reprodução
Refugiados no Rio: líderes do tráfico ditam ordens na Bahia por Reprodução
Robson foi assassinado na Avenida Centenário por Reprodução

O CV passou a utilizar o território fluminense como base logística – com facilidades como a densidade de favelas, a alta população e suposta fragilidade das ações de inteligência –, para coordenar atividades voltadas à Bahia com traficantes foragidos que ali se escondem.

A prisão dos dois baianos de Canavieiras demonstra, ainda, que a rede de influência já alcança o interior do estado. O deslocamento de foragidos da Bahia para o Rio, ou vice-versa, se dá tanto para buscar proteção quanto para movimentar armas, drogas e capitais de lavagem.

Traficante do Comando Vermelho é preso após série de homicídios em paraíso turístico da Bahia

Líderes do Comando Vermelho são presos com granada após homicídios em Juazeiro

Técnico de som é executado pelo Comando Vermelho após ser contratado para paredão

Comando Vermelho planejou ação para queimar cinco ônibus em Tancredo Neves

Veja alguns dos locais onde o Comando Vermelho está na Bahia

Salvador

Em 2025, a atuação do Comando Vermelho (CV) em Salvador se mostrou intensa em diversos bairros da cidade, com confrontos, invasões e operações policiais registradas ao longo do ano. No bairro de Tancredo Neves, traficantes do CV chegaram a interromper o transporte coletivo, tomando um ônibus como demonstração de força.

Em Fazenda Coutos, a facção promoveu uma invasão para confronto com rivais, resultando em tiroteios e pichação de paredes, enquanto em Vila Verde, na localidade de São Cristóvão, outro confronto entre CV e facção rival deixou uma mulher ferida.

Nos bairros de Cosme de Farias e Vila Laura, a polícia realizou operações específicas devido à presença consolidada da facção, e em Castelo Branco, membros do CV invadiram o bairro, picharam residências e exibiram armas em um desafio aos rivais

Caraíva

No distrito de Caraíva, o Comando Vermelho consolidou presença através de ações de violência não só contra facções rivais, mas também com forte impacto sobre comunidades locais e indígenas.

Em julho foi revelado que, numa operação em Caraíva, cinco integrantes da facção morreram e seis foram presos, sendo que entre os mortos estava o traficante Gabriel Lima da Silva, conhecido como “Cobrinha”, que participou de sequestro e esquartejamento de jovem em Eunápolis.

Em agosto, a investigação apontou que no distrito de Nova Caraíva a auxiliar de cozinha Raiane Bispo Santana, de 30 anos, foi executada por suposta retaliação do CV por atuação de rivais em Itaporanga, o que evidencia a extensão da atuação da facção na localidade e a escalada da violência.

Raiane Bispo Santana foi executada em Nova Caraíva

Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução
Raiane foi perseguida e morta por Reprodução

Eunápolis

No município de Eunápolis, no Extremo‑Sul da Bahia, o CV vem atuando de modo cada vez mais ostensivo ao longo de 2025, com casos que evidenciam desde homicídios brutais até o controle de estruturas penais.

Em maio, por exemplo, o motorista de aplicativo Weverton Antônio dos Santos, de 28 anos, foi sequestrado e esquartejado após ter ingressado numa localidade onde o CV possui forte presença. No crime, achavam que ele era informante da polícia e, por isso, os executores mandaram vídeo da vítima mutilada com a frase “Tome aí seu X9”.

Weverton Antônio dos Santos

Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução
undefined por Reprodução
Weverton Antônio dos Santos por Reprodução

Em julho, ocorreu a prisão de Wanderson Oliveira dos Santos, apontado como líder do CV em Eunápolis e responsável por tentativas de homicídio contra o diretor do presídio local e policiais militares. Ele exibia perfil midiático nas redes sociais, usando armas e ostentação para impondo poder dentro do crime organizado regional.

A estrutura criminal também se infiltra no sistema prisional da cidade: em julho de 2025, uma ex‑diretora do presídio de Eunápolis, Joneuma Silva Neres, foi denunciada por facilitar a fuga de detentos do PCE/CV, tendo recebido pagamentos de cerca de R$ 1,5 milhão pela atuação.

Joneuma Silva Neres

Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução
Ex-diretora foi presa por facilitar fuga de detentos por Reprodução

Recôncavo Baiano

No Recôncavo, a facção vem expandindo e consolidando presença em municípios estratégicos, com confrontos diretos, disputas de território e ameaças explícitas. Em 6 de outubro, a “Tropa do CV” divulgou comunicado declarando que pretende tomar os municípios de Cachoeira e Muritiba, ambos no Recôncavo, até então controlados pela rival Bonde do Maluco (BDM).

Nessa disputa, a Tropa do CV — formada por grupos chamados “Javali”, “Mago” e “Urso” — já teria conquistado cidades vizinhas como São Félix e agora mira avançar sobre Cachoeira e Muritiba. A presença crescente da facção provoca tensão em localidades históricas e turísticas, levando autoridades a reconhecerem que a segurança pública da região está sob pressão.

BDM proíbe a circulação de moradores entre cidades

Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Cachoeira completa 187 anos no dia 13 de março por Marina Sila/Arquivo CORREIO
2) São Félix por Reprodução Iphan
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Thiago da Silva era conhecido como Scoob ou Cebola' por Reprodução
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara por SSPBA
Polícia encontra acampamento da Katiara em Valéria por Divulgação
Sigla da Katiara em muro em Cajazeiras XI por Arisson Marinho/CORREIO
Roceirinho fez fortura com o tráfico na Bahia por SSPBA
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho quando preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Roceirinho é preso pela Polícia Civil por Evandro Veiga/Arquivo Correio
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução

Imagem - 'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

Imagem - Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

Imagem - Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Traficante baiano do CV morto em operação no Rio tinha bandeira do estado em fuzil

Crime Polícia Facções Comando Vermelho

