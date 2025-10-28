Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:57
O policial civil Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, morto durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta terça-feira (28), havia tomado posse há apenas 40 dias.
Lotado na 39ª DP (Pavuna), ele foi morto com um tiro na nuca durante um confronto com traficantes do Comando Vermelho (CV).
Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO