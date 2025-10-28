Acesse sua conta
Agente morto em megaoperação contra o CV estava na Polícia Civil há apenas 40 dias

O policial civil Rodrigo Velloso Cabral foi morto com um tiro na nuca

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:57

auto-upload
Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Velloso Cabral (mortos no tiroteio)  Crédito: Reprodução

O policial civil Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, morto durante a megaoperação deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ), na manhã desta terça-feira (28), havia tomado posse há apenas 40 dias.

Lotado na 39ª DP (Pavuna), ele foi morto com um tiro na nuca durante um confronto com traficantes do Comando Vermelho (CV).

