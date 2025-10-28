Acesse sua conta
'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

Outros dois suspeitos naturais da Bahia foram mortos na ação desta terça-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri
  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Elaine Sanoli

  • Maysa Polcri

  • Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:13

Operação Contenção tem, até o momento, 81 presos e 64 mortos
Operação Contenção tem, até o momento, 81 presos e 64 mortos Crédito: Reprodução e Reprodução/TV Bahia

A megaoperação Contenção, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, atingiu a marca de 81 presos nesta terça-feira (28), nos complexos do Alemão e da Penha. Desses, ao menos três ou quatro são baianos foragidos da Justiça que estavam abrigados na capital fluminense, segundo informações do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. Desde o início da manhã, 64 pessoas morreram, entre elas, quatro policiais e dois traficantes baianos, e 15 policiais ficaram feridos.

“Já se identifica a existência de pelo menos três a quatro baianos entre esses criminosos. A gente sabe, e vem acompanhando a dinâmica criminal. Já tínhamos, inclusive, parceria com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro, trabalhando especialmente para localizar algumas pessoas que estavam foragidas da Bahia e que se encontravam no Rio de Janeiro”, declarou o gestor.

De acordo com Werner, as polícias Civil e Militar da Bahia estão em diálogo com as autoridades cariocas para identificar e qualificar alguns dos criminosos presos durante a operação, sobretudo os alvos iniciais da investigação.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

Operação Contenção

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a ação foi deflagrada após mais de um ano de investigação. Mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A operação contou com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e teve como objetivo principal prender lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial do Comando Vermelho (CV).

Os complexos do Alemão e da Penha abrigam 26 comunidades sob domínio da facção.

Ao longo de todo o dia, trechos das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade foram interditados de forma intermitente. Vias no entorno dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, na zona Norte; Freguesia e Taquara, na zona Oeste; além da BR-101, em São Gonçalo, foram bloqueadas com barricadas erguidas por traficantes em represália às ações policiais.

Criminosos também incendiaram vias estratégicas, como a Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas Norte e Sul, e lançaram drones sobre comunidades do Alemão. O policiamento foi reforçado nas ruas e rodovias do estado.

Segundo a Rio Ônibus, concessionária responsável pelo transporte coletivo da capital, mais de 120 linhas tiveram os itinerários alterados, e cerca de 50 escolas suspenderam as aulas devido à operação.

Até o momento, 81 suspeitos foram presos, e diversas armas, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos. Ao menos 93 fuzis foram encontrados, um deles com a bandeira da Bahia estampada. De acordo com informações da TV Bahia, a arma pertencia ao baiano Júlio Souza Silva, de 26 anos.

Baianos envolvidos

Júlio foi um dos suspeitos mortos na operação. Natural de Salvador, ele era ligado ao Comando Vermelho e atuava no tráfico interestadual de drogas, segundo a polícia. Já havia sido preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, em cumprimento a mandado por tráfico. Cumpria pena em regime semiaberto e, segundo a investigação, teria voltado às atividades criminosas após deixar o sistema prisional.

Conforme apuração da TV Bahia, ele era apontado como chefe do tráfico em áreas do Vale das Pedrinhas, em Salvador, como a localidade conhecida como Olaria e a Rua do Eco.

O segundo baiano morto na operação não teve a identidade revelada.

*Com informações da Agência Brasil

