CRIME ORGANIZADO

'Há 3 ou 4 baianos entre os presos', diz secretário de Segurança sobre megaoperação no RJ

Outros dois suspeitos naturais da Bahia foram mortos na ação desta terça-feira (28)





Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Bruno Wendel

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 21:13

Operação Contenção tem, até o momento, 81 presos e 64 mortos Crédito: Reprodução e Reprodução/TV Bahia

A megaoperação Contenção, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, atingiu a marca de 81 presos nesta terça-feira (28), nos complexos do Alemão e da Penha. Desses, ao menos três ou quatro são baianos foragidos da Justiça que estavam abrigados na capital fluminense, segundo informações do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. Desde o início da manhã, 64 pessoas morreram, entre elas, quatro policiais e dois traficantes baianos, e 15 policiais ficaram feridos.

“Já se identifica a existência de pelo menos três a quatro baianos entre esses criminosos. A gente sabe, e vem acompanhando a dinâmica criminal. Já tínhamos, inclusive, parceria com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro, trabalhando especialmente para localizar algumas pessoas que estavam foragidas da Bahia e que se encontravam no Rio de Janeiro”, declarou o gestor.

De acordo com Werner, as polícias Civil e Militar da Bahia estão em diálogo com as autoridades cariocas para identificar e qualificar alguns dos criminosos presos durante a operação, sobretudo os alvos iniciais da investigação.

Operação Contenção

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a ação foi deflagrada após mais de um ano de investigação. Mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A operação contou com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e teve como objetivo principal prender lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de conter a expansão territorial do Comando Vermelho (CV).

Os complexos do Alemão e da Penha abrigam 26 comunidades sob domínio da facção.

Ao longo de todo o dia, trechos das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade foram interditados de forma intermitente. Vias no entorno dos complexos do Alemão, Penha, Chapadão e São Francisco Xavier, na zona Norte; Freguesia e Taquara, na zona Oeste; além da BR-101, em São Gonçalo, foram bloqueadas com barricadas erguidas por traficantes em represália às ações policiais.

Criminosos também incendiaram vias estratégicas, como a Grajaú-Jacarepaguá, que liga as zonas Norte e Sul, e lançaram drones sobre comunidades do Alemão. O policiamento foi reforçado nas ruas e rodovias do estado.

Segundo a Rio Ônibus, concessionária responsável pelo transporte coletivo da capital, mais de 120 linhas tiveram os itinerários alterados, e cerca de 50 escolas suspenderam as aulas devido à operação.

Até o momento, 81 suspeitos foram presos, e diversas armas, drogas e rádios comunicadores foram apreendidos. Ao menos 93 fuzis foram encontrados, um deles com a bandeira da Bahia estampada. De acordo com informações da TV Bahia, a arma pertencia ao baiano Júlio Souza Silva, de 26 anos.

Baianos envolvidos

Júlio foi um dos suspeitos mortos na operação. Natural de Salvador, ele era ligado ao Comando Vermelho e atuava no tráfico interestadual de drogas, segundo a polícia. Já havia sido preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na capital baiana, em cumprimento a mandado por tráfico. Cumpria pena em regime semiaberto e, segundo a investigação, teria voltado às atividades criminosas após deixar o sistema prisional.

Conforme apuração da TV Bahia, ele era apontado como chefe do tráfico em áreas do Vale das Pedrinhas, em Salvador, como a localidade conhecida como Olaria e a Rua do Eco.

O segundo baiano morto na operação não teve a identidade revelada.