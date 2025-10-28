Megaoperação contra o CV deixa 52 mortos e 81 presos; há dois baianos entre as vítimas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Maysa Polcri
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:34
A megaoperação das polícias Civil e Militar realizada na manhã desta terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, resultou na morte de 52 pessoas, segundo o jornal Extra. Há pelo menos dois suspeitos entre as vítimas que são da Bahia. Um deles é o traficante Júlio Souza Silva, de 26 anos, ligado à facção Comando Vermelho (CV).
Há pelo menos quatro policiais entre os mortos, e outros oito agentes feridos. Quatro moradores também foram atingidos durante os confrontos.
Megaoperação contra o Comando Vermelho
De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), sendo 30 deles de fora do Rio, que estariam escondidos nos dois complexos de favelas. A investigação aponta que as áreas funcionam como bases do projeto de expansão territorial da facção.
Ainda conforme o balanço divulgado até o fim da manhã, 81 pessoas foram presas e 42 fuzis apreendidos. A operação, uma das maiores do ano, mobiliza 2,5 mil policiais e conta também com a participação de promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).
A ação mobilizou cerca de 2.500 agentes de segurança para cumprir 100 mandados de prisão. Criminosos reagiram com barricadas em chamas, tiros e até lançamento de bombas por drones. Em vídeo registrado durante os confrontos, é possível ouvir quase 200 disparos em apenas um minuto, em meio a colunas de fumaça. Parte dos suspeitos fugiu em fila indiana pela parte alta das comunidades, em uma cena lembrando a ocupação do Alemão em 2010.
Entre os detidos estão Thiago do Nascimento Mendes, o Belão do Quitungo, apontado como chefe do CV na região, e Nicolas Fernandes Soares, suspeito de operar financeiramente para Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso. A Secretaria de Segurança Pública do Rio, Victor Santos, afirmou que “toda essa logística é do próprio estado.
São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de desordem no Rio de Janeiro”, e destacou que a operação atinge cerca de 280 mil moradores. “Essa é uma ação necessária, planejada, com inteligência, e que vai continuar”, completou.
Escolas e postos de saúde suspenderam atividades: 28 unidades de ensino fecharam no Complexo do Alemão, 17 na Penha, e uma unidade estadual precisou ser interrompida. Cinco unidades de Atenção Primária da saúde suspenderam o funcionamento, enquanto uma clínica da família interrompeu visitas domiciliares. O transporte público também foi afetado, com 12 linhas de ônibus desviadas preventivamente para proteger rodoviários e passageiros.
No confronto, nove agentes de segurança foram baleados, dois morreram, e três civis foram atingidos por balas perdidas: um homem em situação de rua, uma mulher em uma academia e outro em um ferro-velho. A polícia apreendeu 31 fuzis, duas pistolas e nove motos.