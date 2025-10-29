Acesse sua conta
Walking Tour é realizado em pontos históricos do Centro de Salvador

Murilo Mello, professor de História da Bahia, dará início ao projeto Trilhas Urbanas no dia 30 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 13:15

Terreiro de Jesus, Pelourinho
Terreiro de Jesus, Pelourinho Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Apaixonados pela história de Salvador e da Bahia terão a oportunidade de participar de uma aula a céu aberto. No próximo dia 30 de novembro (domingo), o professor de História da Bahia, Murilo Mello, dará início ao projeto Trilhas Urbanas com o seu primeiro Walking Tour, intitulado “Salvador Original”. A proposta é conduzir o público em uma viagem no tempo, explorando os espaços que formavam a antiga cidade murada — a primeira capital do Brasil.

O passeio terá início nas imediações do lendário Portão de Santa Luzia, antiga entrada sul de Salvador. A partir desse ponto, os participantes conhecerão a importância dos antigos cinemas da cidade, o primeiro terreiro da Nação Ketu do Brasil, a cripta onde repousam os restos mortais de Castro Alves, além de curiosidades sobre os antigos carnavais soteropolitanos.

Em seguida, o grupo seguirá pela Rua Chile, considerada a primeira rua do Brasil, onde serão apresentadas as principais edificações históricas, manifestações culturais e personagens marcantes da região.

O percurso segue até a Praça Municipal, local do antigo portão norte da cidade, onde Murilo Mello abordará episódios decisivos da história soteropolitana — como o Palácio dos Governadores-Gerais do Brasil, o bombardeio da Cidade de Salvador, a revolta negra de maior relevância do país e as principais reformas urbanas que transformaram o cenário da capital ao longo dos séculos.

Professor de História da Bahia dará início ao projeto Trilhas Urbanas
Professor de História da Bahia dará início ao projeto Trilhas Urbanas Crédito: Divulgação

O tour se encerrará no Terreiro de Jesus, ponto emblemático do centro histórico, onde serão destacadas as histórias das principais igrejas da região e a fundação da primeira faculdade do Brasil.

"O objetivo é promover uma experiência educativa e sensorial, que une história, memória e cultura em um percurso único pelas origens de Salvador", afirma o historiador. As inscrições podem ser feitas por WhatsApp (veja o número abaixo) e custam R$ 120. Grupos de quatro pessoas ou mais têm 20% de desconto. Crianças são bem-vindas. 

Serviço

O que: Projeto Trilhas Urbanas - Walking Tour

Onde: Centro Histórico de Salvador 

Quando: 30 de novembro (domingo) 

Valor: R$ 120 por pessoa

Inscrições: Através do WhatsApp (71 99975-6382)

