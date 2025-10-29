HISTÓRIA

Walking Tour é realizado em pontos históricos do Centro de Salvador

Murilo Mello, professor de História da Bahia, dará início ao projeto Trilhas Urbanas no dia 30 de novembro

Apaixonados pela história de Salvador e da Bahia terão a oportunidade de participar de uma aula a céu aberto. No próximo dia 30 de novembro (domingo), o professor de História da Bahia, Murilo Mello, dará início ao projeto Trilhas Urbanas com o seu primeiro Walking Tour, intitulado “Salvador Original”. A proposta é conduzir o público em uma viagem no tempo, explorando os espaços que formavam a antiga cidade murada — a primeira capital do Brasil.

O passeio terá início nas imediações do lendário Portão de Santa Luzia, antiga entrada sul de Salvador. A partir desse ponto, os participantes conhecerão a importância dos antigos cinemas da cidade, o primeiro terreiro da Nação Ketu do Brasil, a cripta onde repousam os restos mortais de Castro Alves, além de curiosidades sobre os antigos carnavais soteropolitanos.

Em seguida, o grupo seguirá pela Rua Chile, considerada a primeira rua do Brasil, onde serão apresentadas as principais edificações históricas, manifestações culturais e personagens marcantes da região.

O percurso segue até a Praça Municipal, local do antigo portão norte da cidade, onde Murilo Mello abordará episódios decisivos da história soteropolitana — como o Palácio dos Governadores-Gerais do Brasil, o bombardeio da Cidade de Salvador, a revolta negra de maior relevância do país e as principais reformas urbanas que transformaram o cenário da capital ao longo dos séculos.

O tour se encerrará no Terreiro de Jesus, ponto emblemático do centro histórico, onde serão destacadas as histórias das principais igrejas da região e a fundação da primeira faculdade do Brasil.

"O objetivo é promover uma experiência educativa e sensorial, que une história, memória e cultura em um percurso único pelas origens de Salvador", afirma o historiador. As inscrições podem ser feitas por WhatsApp (veja o número abaixo) e custam R$ 120. Grupos de quatro pessoas ou mais têm 20% de desconto. Crianças são bem-vindas.

Serviço

O que: Projeto Trilhas Urbanas - Walking Tour

Onde: Centro Histórico de Salvador

Quando: 30 de novembro (domingo)

Valor: R$ 120 por pessoa