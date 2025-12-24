Acesse sua conta
Suspeito de participar de sequestro e morte de adolescente em Feira de Santana é preso

vítima foi retirada à força da casa de familiares por homens armados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 19:02

Um homem foi preso, nesta quarta-feira (24), em Feira de Santana, por suspeita de participação na morte do adolescente Leoni de Jesus Ramos, 17 anos. O crime ocorreu no dia 13 de novembro de 2025, no bairro Queimadinha. As investigações apontam que a vítima foi retirada à força da casa de familiares por homens armados. O corpo de Leoni foi encontrado na mesma noite, na localidade conhecida como Lixão, com lesões provocadas por disparos de arma de fogo. A motivação do crime estaria relacionada à disputa territorial entre grupos ligados ao tráfico de drogas.

Durante as investigações, foram colhidos depoimentos de familiares e testemunhas, além da realização de procedimentos formais de reconhecimento, que permitiram identificar os executores e o mandante do crime. O mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido por equipes da Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana).

Com o cumprimento da ordem judicial, o suspeito foi conduzido à unidade policial especializada, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender os demais envolvidos no crime, bem como aprofundar a análise técnica das provas já coletadas.

