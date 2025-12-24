Cansaço e estresse de fim de ano podem derrubar a imunidade: veja cinco dicas para reforçar as defesas do corpo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:01
Com o fim de ano se aproximando, o corpo sente os efeitos da correria: reuniões acumuladas, prazos curtos e uma agenda repleta de confraternizações. Essa rotina intensa pode influenciar o funcionamento do eixo HPA (hipotálamo–hipófise–adrenal), sistema envolvido na resposta ao estresse e na regulação de vários processos metabólicos.
Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism indicam que períodos prolongados de estresse e cansaço estão associados a alterações hormonais que podem impactar o bem-estar e favorecer maior sensação de fadiga. Segundo a nutricionista Beatriz Duarte, pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva (UNIUBE-MG) e consultora da marca de suplementação Trustfuel, “o acúmulo de estresse, associado a sono irregular e alimentação desorganizada cria um cenário que influencia o equilíbrio do organismo como um todo”.
Ela explica que noites mal dormidas, refeições rápidas e uma rotina acelerada podem gerar um ciclo de desgaste físico e mental: “quanto menor a qualidade do descanso e da alimentação, maior tende a ser a sensação de cansaço e isso se reflete em vários aspectos da saúde”.
A saúde intestinal também é um ponto central. A literatura científica indica que grande parte das células de defesa do corpo está associada ao trato gastrointestinal. Alterações na alimentação ou no nível de estresse podem influenciar esse equilíbrio.
Nesse contexto, suplementos com vitamina C, zinco, L-theanina, triptofano e antioxidantes naturais podem ajudar o organismo a reforçar suas defesas, reduzir o impacto do estresse e otimizar a digestão. Pensando nisso, a especialista sugere cinco práticas diárias que podem proteger o organismo e fortalecer a imunidade.