Cansaço e estresse de fim de ano podem derrubar a imunidade: veja cinco dicas para reforçar as defesas do corpo

Sono irregular, sobrecarga e má alimentação desregulam o eixo hormonal e reduzem as defesas do organismo

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:01

Cansaço e estresse de fim de ano podem derrubar a imunidade Crédito: FreePik / Pexels

Com o fim de ano se aproximando, o corpo sente os efeitos da correria: reuniões acumuladas, prazos curtos e uma agenda repleta de confraternizações. Essa rotina intensa pode influenciar o funcionamento do eixo HPA (hipotálamo–hipófise–adrenal), sistema envolvido na resposta ao estresse e na regulação de vários processos metabólicos.

Pesquisas publicadas no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism indicam que períodos prolongados de estresse e cansaço estão associados a alterações hormonais que podem impactar o bem-estar e favorecer maior sensação de fadiga. Segundo a nutricionista Beatriz Duarte, pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva (UNIUBE-MG) e consultora da marca de suplementação Trustfuel, “o acúmulo de estresse, associado a sono irregular e alimentação desorganizada cria um cenário que influencia o equilíbrio do organismo como um todo”.

Ela explica que noites mal dormidas, refeições rápidas e uma rotina acelerada podem gerar um ciclo de desgaste físico e mental: “quanto menor a qualidade do descanso e da alimentação, maior tende a ser a sensação de cansaço e isso se reflete em vários aspectos da saúde”.

A saúde intestinal também é um ponto central. A literatura científica indica que grande parte das células de defesa do corpo está associada ao trato gastrointestinal. Alterações na alimentação ou no nível de estresse podem influenciar esse equilíbrio.

Nesse contexto, suplementos com vitamina C, zinco, L-theanina, triptofano e antioxidantes naturais podem ajudar o organismo a reforçar suas defesas, reduzir o impacto do estresse e otimizar a digestão. Pensando nisso, a especialista sugere cinco práticas diárias que podem proteger o organismo e fortalecer a imunidade.

1. Priorize o sono

Dormir entre 7 e 8 horas auxilia na regulação hormonal, favorecendo processos relacionados ao bem-estar, disposição e equilíbrio geral.



2. Alimente-se com regularidade

Frutas, legumes, verduras, castanhas e boas fontes de proteína fornecem vitaminas e compostos antioxidantes que auxiliam na proteção celular.



3. Aposte na suplementação inteligente

Suplementos que combinam vitamina C, zinco, NAC e outros antioxidantes podem auxiliar o organismo em períodos de maior demanda física e mental, contribuindo para a redução do estresse oxidativo e para o funcionamento das defesas naturais. Em formatos efervescentes, essas formulações oferecem praticidade e facilidade de consumo no dia a dia.

Segundo a nutricionista Beatriz, esse tipo de suplementação pode atuar como apoio nutricional em períodos de estresse elevado ou rotina intensa, desde que integrada a um estilo de vida saudável e, quando necessário, com orientação profissional.



4. Cuide da saúde intestinal

Fibras e alimentos fermentados contribuem para o equilíbrio da microbiota, que desempenha papel importante na saúde geral e no funcionamento adequado das defesas naturais.

