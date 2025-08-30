Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:07
Um homem morreu na madrugada deste sábado (30) em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus na Estrada de Campinas de Pirajá, em Salvador.
Segundo a Transalvador, o motociclista estava em uma Pop 100 quando, nas proximidades da Praça Labatut, foi aparentemente desviar de um carro e bateu na lateral de um ônibus. O piloto da moto, que não teve nome divulgado, morreu no local. Testemunhas relataram que o motociclista estaria descendo uma curva em alta velocidade, mas somente a perícia vai confirmar a informação.
Motociclista morre em acidente
O motorista do ônibus parou para prestar socorro, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos.
Equipes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção e perícia.