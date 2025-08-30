Acesse sua conta
Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Ele teria tentado desviar de carro e bateu na lateral do coletivo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:07

Motorista bateu contra ônibus
Motorista bateu contra ônibus Crédito: Reprodução/Youtube

Um homem morreu na madrugada deste sábado (30) em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus na Estrada de Campinas de Pirajá, em Salvador. 

Segundo a Transalvador, o motociclista estava em uma Pop 100 quando, nas proximidades da Praça Labatut, foi aparentemente desviar de um carro e bateu na lateral de um ônibus. O piloto da moto, que não teve nome divulgado, morreu no local. Testemunhas relataram que o motociclista estaria descendo uma curva em alta velocidade, mas somente a perícia vai confirmar a informação. 

Motociclista morre em acidente

Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
Motorista bateu contra ônibus por Reprodução/Youtube
1 de 4
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução

O motorista do ônibus parou para prestar socorro, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. 

Equipes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção e perícia. 

