SALVADOR

Motociclista morre em acidente com ônibus em Campinas de Pirajá

Ele teria tentado desviar de carro e bateu na lateral do coletivo

Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:07

Motorista bateu contra ônibus Crédito: Reprodução/Youtube

Um homem morreu na madrugada deste sábado (30) em um acidente envolvendo uma moto e um ônibus na Estrada de Campinas de Pirajá, em Salvador.

Segundo a Transalvador, o motociclista estava em uma Pop 100 quando, nas proximidades da Praça Labatut, foi aparentemente desviar de um carro e bateu na lateral de um ônibus. O piloto da moto, que não teve nome divulgado, morreu no local. Testemunhas relataram que o motociclista estaria descendo uma curva em alta velocidade, mas somente a perícia vai confirmar a informação.

O motorista do ônibus parou para prestar socorro, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos.