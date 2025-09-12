BAIRRO CAIXA D'ÁGUA

Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia

Crime aconteceu no dia 18 de agosto

Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:43

Uma mulher de 52 anos foi presa na terça-feira (9) após matar o marido. O caso aconteceu no dia 18 de agosto, no bairro Caixa D’Água.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita jogou uma panela de óleo fervente sobre a vítima enquanto ela dormia. Evandro Santos Gonçalves, de 57 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu às queimaduras e faleceu uma semana depois.