Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia

Yan Inácio
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:43
Uma mulher de 52 anos foi presa na terça-feira (9) após matar o marido. O caso aconteceu no dia 18 de agosto, no bairro Caixa D’Água.
Segundo a Polícia Civil, a suspeita jogou uma panela de óleo fervente sobre a vítima enquanto ela dormia. Evandro Santos Gonçalves, de 57 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu às queimaduras e faleceu uma semana depois.
A mulher foi conduzida e apresentada na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos exames legais e permanece custodiada à disposição da Justiça. Ela é investigada pelo crime de lesão corporal seguida de morte.