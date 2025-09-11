LESÃO

Idoso reclama com adolescentes por trote da campainha e é agredido em Salvador

Vítima precisou ser socorrida para UPA

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 11:01

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um idoso foi agredido por adolescentes após reclamar do "trote da campainha", quando a pessoa toca o dispositivo e sai correndo, na Rua da Imperatriz, no bairro do Bonfim, em Salvador, na tarde de terça-feira (9). A vítima precisou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, onde recebeu atendimento médico.

Segundo o idoso informou à polícia, a reclamação aconteceu porque a brincadeira era feita com frequência. Policiais militares da 17ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados por causa da agressão e conduziram os jovens para o registro da ocorrência na Delegacia do Adolescente Infrator.