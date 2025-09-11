Acesse sua conta
Adolescente de 16 anos é resgatada de cárcere privado na Bahia; suspeito fugiu

Vítimas está sob cuidados do Conselho Tutelar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 08:52

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada de uma situação de cárcere privado em uma residência no bairro do CSU, no município de Serrinha, no nordeste baiano, na manhã de terça-feira (9). Segundo a investigação, a jovem era feita refém pelo companheiro.

O resgate ocorreu quando uma equipe do 16º Batalhão (BPM) foi solicitada por uma conselheira tutelar para verificar a situação de cárcere e agressão a menor.

Os policiais foram até a casa, mas o autor não foi localizado. Já a vítima foi encaminhada à delegacia, junto com funcionários do conselho tutelar, para a adoção de medidas previstas em lei.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) realiza ações para localizar o homem, que é investigado pelo crime de sequestro e cárcere privado. 

