Criança de 11 anos com autismo morre afogada em lago na Bahia

Carol Neves
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:44
Um menino de 11 anos morreu após se afogar em um lago no Parque Gravatá, em Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia. O caso aconteceu nesta quinta-feira (25) e foi registrado pela Polícia Civil como morte por afogamento.
A vítima foi identificada como Marcelo de Oliveira Lima Ribeiro. De acordo com a Polícia Civil, o garoto tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, e não era verbal.
Segundo relato da mãe e da tia à polícia, a criança apresentava comportamento agitado e já havia tentado sair de casa sozinha em outras ocasiões. Na manhã do ocorrido, a mãe percebeu que o menino não estava em casa e notou que as portas estavam abertas.
Ao procurar pelo filho, ela se dirigiu até a lagoa que Marcelo costumava frequentar, mas o encontrou já sem vida. Testemunhas ajudaram a retirar o corpo da água.
O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.