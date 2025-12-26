AFOGAMENTO

Criança de 11 anos com autismo morre afogada em lago na Bahia

Menino havia saído de casa sem que a família percebesse

Carol Neves

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:44

Menino de 11 anos morreu afogado na Bahia Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

Um menino de 11 anos morreu após se afogar em um lago no Parque Gravatá, em Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia. O caso aconteceu nesta quinta-feira (25) e foi registrado pela Polícia Civil como morte por afogamento.

A vítima foi identificada como Marcelo de Oliveira Lima Ribeiro. De acordo com a Polícia Civil, o garoto tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3 de suporte, e não era verbal.

Segundo relato da mãe e da tia à polícia, a criança apresentava comportamento agitado e já havia tentado sair de casa sozinha em outras ocasiões. Na manhã do ocorrido, a mãe percebeu que o menino não estava em casa e notou que as portas estavam abertas.

Ao procurar pelo filho, ela se dirigiu até a lagoa que Marcelo costumava frequentar, mas o encontrou já sem vida. Testemunhas ajudaram a retirar o corpo da água.