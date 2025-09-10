CRIME

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Daniele Barreto foi encontrada morta em cela nesta terça-feira (10)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:09

Daniele Barreto foi encontrada morta em cela Crédito: Reprodução

A médica Daniele Barreto Oliveira, de 46 anos, encontrada morta na cela do presídio horas depois de voltar a ser presa pela acusação de matar o marido, se formou em uma faculdade de Salvador. Ela fez parte da turma que se graduou em 2001 pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). A informação consta no registro de Daniele no Conselho Federal de Medicina (CFM).

A médica foi acusada de matar o marido, o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Junior, de 42 anos, em outubro de 2024 na cidade de Aracaju (SE). Ela foi encontrada morta nesta quarta-feira (10). Daniele Barreto possuía registro médico ativo em Sergipe e no Rio de Janeiro. Não consta, no portal do CFM, qualquer tipo de especialidade registrada.

Daniele Barreto estava internada desde o dia 1º de setembro em uma clínica psiquiátrica, mas passou por nova audiência de custódia, que determinou retorno ao presídio de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

Na audiência, ficou determinado que Daniele teria tratamento para o Transtorno de Personalidade Borderline na própria cadeia. A condição é caracterizada por instabilidade comportamental. Antes de ser internada na clínica, a médica estava em prisão domiciliar, que acabou revogada por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em agosto.

Um dia depois de voltar à cadeia, Daniele foi encontrada na cela com sinais que indicavam suicídio, segundo a Secretaria de Justiça de Sergipe. O caso será investigado pelas autoridades sergipanas. A pasta também irá investigar o vazamento de fotos do corpo da médica que foram divulgadas. A médica tinha cerca de 130 mil seguidores em seu perfil nas redes sociais.

Disputa judicial

Daniele foi presa em 12 de novembro do ano passado, ao lado de outras seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte do marido dela. Na época, ela foi encaminhada para o mesmo presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro, depois de passar um período detida em uma delegacia da capital sergipana.



Já em maio deste ano, a prisão de Daniele foi convertida para domiciliar, quando ela voltou para casa. No dia 1º de setembro, ela foi levada para internamento na clínica psiquiátrica, de onde saiu após determinação que voltasse à cadeia.

Relembre o crime

Daniele é acusada de ordenar a morte do marido, o advogado criminalista José Lael Rodrigues Junior, de 42 anos, assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, em Aracaju. Dois homens de moto acompanharam o carro em que o advogado estava com o filho e atiraram nos dois. O filho sobreviveu, mas o advogado não resistiu.