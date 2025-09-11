OPORTUNIDADE

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Inscrições abrem no dia 15 de setembro e vão até 17 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:00

Cajamar Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, lançou um edital de concurso público para preencher 10 vagas de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 7.764,48. As inscrições, que abrem no dia 15 de setembro e vão até 17 de outubro, podem ser feitas no site do Instituto Indepac, banca examinadora do certame.

Entre as vagas para ensino médio/técnico, estão Agente de Combate às Endemias, Motorista de Ambulância e Técnico em Enfermagem, com salário de até R$ 3.567,44. Já para nível superior, há oportunidades para os cargos de Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Especialista (diversas áreas), Médico Plantonista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, todas com remuneração de R$ 7.764,48.

O concurso terá provas diferentes para cada cargo. Quem for concorrer a vagas de nível médio, como Agente de Endemias e Técnico de Enfermagem, fará uma prova com questões de Português, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Específicos.

Os profissionais de nível superior, como Fisioterapeutas e Psicólogos, terão também perguntas de Informática. Já os Médicos de todas as especialidades serão avaliados em Português, Políticas de Saúde e suas áreas específicas. O cargo de Motorista de Ambulância é o único com uma prova prática de direção, além da prova escrita.