Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Inscrições abrem no dia 15 de setembro e vão até 17 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 19:00

Cajamar
Cajamar Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, lançou um edital de concurso público para preencher 10 vagas de níveis médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 7.764,48. As inscrições, que abrem no dia 15 de setembro e vão até 17 de outubro, podem ser feitas no site do Instituto Indepac, banca examinadora do certame.

Entre as vagas para ensino médio/técnico, estão Agente de Combate às Endemias, Motorista de Ambulância e Técnico em Enfermagem, com salário de até R$ 3.567,44. Já para nível superior, há oportunidades para os cargos de Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Especialista (diversas áreas), Médico Plantonista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional, todas com remuneração de R$ 7.764,48.

O concurso terá provas diferentes para cada cargo. Quem for concorrer a vagas de nível médio, como Agente de Endemias e Técnico de Enfermagem, fará uma prova com questões de Português, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Específicos.

Os profissionais de nível superior, como Fisioterapeutas e Psicólogos, terão também perguntas de Informática. Já os Médicos de todas as especialidades serão avaliados em Português, Políticas de Saúde e suas áreas específicas. O cargo de Motorista de Ambulância é o único com uma prova prática de direção, além da prova escrita.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme determinação legal. Os candidatos PcD que necessitem de condições especiais para realização das provas devem declarar essa necessidade no ato da inscrição e enviar laudo médico atualizado.

Leia mais

Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Imagem - Banco encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 10 mil nesta quinta (11)

Banco encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 10 mil nesta quinta (11)

Imagem - Rede de farmácia abre 400 vagas para profissionais com mais de 50 anos

Rede de farmácia abre 400 vagas para profissionais com mais de 50 anos

Mais recentes

Imagem - Prefeitura lança concursos com salários de R$ 10,9 mil; confira

Prefeitura lança concursos com salários de R$ 10,9 mil; confira
Imagem - INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos, diz ex-presidente do instituto

INSS não tem condições de fiscalizar acordos para descontos, diz ex-presidente do instituto
Imagem - Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
01

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen
02

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
03

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado
04

Por 4 a 1, Bolsonaro e aliados são condenados por tentativa de golpe de Estado