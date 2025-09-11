EMPREGO

Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Oportunidades são para níveis médio e superior

Millena Marques

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:43

Concurso público Crédito: Agência Brasil

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abriu um concurso público com vagas para níveis médio e superior. Os salários podem chegar até R$ 9,2 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.

O concurso formará cadastro de reserva para os cargos de Analista do Poder Judiciário (nível superior) e Técnico do Poder Judiciário (nível médio). Para analista, a remuneração inicial é de R$ 9.226,01, enquanto para técnico o valor é de R$ 4.843,63.

Veja mais informações do Concurso do TJ-RS 1 de 4

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, em etapa única. A aplicação para os cargos de Analista está prevista para 23 de novembro, e para o cargo de Técnico, para 30 de novembro.