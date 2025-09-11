Tribunal de Justiça abre concurso público com salários de até R$ 9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:43
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abriu um concurso público com vagas para níveis médio e superior. Os salários podem chegar até R$ 9,2 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do concurso.
O concurso formará cadastro de reserva para os cargos de Analista do Poder Judiciário (nível superior) e Técnico do Poder Judiciário (nível médio). Para analista, a remuneração inicial é de R$ 9.226,01, enquanto para técnico o valor é de R$ 4.843,63.
Veja mais informações do Concurso do TJ-RS
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, em etapa única. A aplicação para os cargos de Analista está prevista para 23 de novembro, e para o cargo de Técnico, para 30 de novembro.
Os exames serão realizados nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo.