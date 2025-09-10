EMPREGO

Concursos públicos com vagas para ensino médio oferecem salários de até R$ 6 mil

Salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)

Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:33

Concursos públicos abertos oferecem salários de até R$ 6,3 mil Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos ofertam vagas para ensino médio no país. O CORREIO selecionou quatro certames que oferecem oportunidades com salários de até R$ 6,3 mil. O salário mais alto será pago aos aprovados no processo seletivo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Confira vagas abaixo:

Concurso TJ-SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) inscreve para Escrevente Técnico Judiciário. A seleção é organizada pela Fundação Vunesp. As inscrições poderão ser realizadas até dia 22 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da Vunesp.

O cargo exige nível médio completo e oferece remuneração inicial de R$ 6.345,94, acrescida de uma série de benefícios, como auxílio-alimentação de cerca de R$ 1.430, auxílio-transporte, auxílio-creche de R$ 700, auxílio-saúde de R$ 520, além de adicionais por qualificação acadêmica e tempo de serviço. Há também cotas de 20% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

Concurso do TJ-SP 1 de 14

Concurso TJ-RS

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abriu seleção para formação de cadastro reserva em cargos efetivos de níveis médio e superior. A seleção está sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV) e contempla três funções:

Par nível médio, o salário é de até R$ 4.843,63, com jornada de 40 horas semanais. Além disso, os servidores recebem benefícios como auxílio-refeição de R$ 2.054,94, auxílio-creche de R$ 941,66 e gratificação por plantão, que varia de R$ 658,53 a R$ 691,56 conforme a entrância da comarca.

As inscrições ficam abertas entre 1º e 26 de setembro de 2025, das 16h até às 16h (horário de Brasília), pelo site FGV. As taxas de participação custam R$ 270,84 para Analista e R$ 118,79 para Técnico. A seleção contará com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 80 questões de igual valor.

TJ-RS abre concurso 1 de 5

DPE-SC

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) oferece 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Para Técnico Administrativo, de nível médio completo, há sete vagas imediatas, com salários de R$ 5.423,72.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundatec até o dia 15 de setembro de 2025 às 17h. As taxas são de R$ 100,00 para Técnico Administrativo e R$ 170,00 para Analista Jurídico.

ALE-AM

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) abre inscrições nesta quarta-feira (10). Por lá, são 363 vagas no total, sendo 100 imediatas e 263 destinadas à formação de cadastro de reserva de nível médio/técnico e superior. Os salários iniciais começam a partir de R$ 3.346,76, dependendo do cargo, além de auxílio-alimentação de R$ 1,5 mil mensais.

Os interessados poderão se inscrever entre 16h do dia 10 de setembro e 16h do dia 13 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. As taxas de inscrição variam conforme o cargo.