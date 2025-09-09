EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com mais de 100 vagas e salários de até R$ 17 mil

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:36

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Brejo do Cruz, na paraíba, anunciou um concurso público com 148 vagas para todos os níveis de escolaridade e salários de até R$ 17,8 mil. As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (10) e vão até o dia 12 de outubro, pelo site da banca organizadora do concurso, o Instituto Educa PB.

As taxas de inscrição custam R$ 60 para nível fundamental, R$ 75 para médio/técnico e R$ 105 para superior.

O certame terá três etapas:

Prova objetiva aplicada no dia 23 de setembro de 2025;

Avaliação de títulos para os cargos de nível superior;

Prova prática para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Maestro.